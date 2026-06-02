La visita de Donato De Santis a Otro día perdido dejó mucho más que anécdotas gastronómicas. En una charla profunda con Mario Pergolini, el cocinero revivió momentos de su infancia al observar imágenes junto a su madre y terminó protagonizando una de las escenas más emotivas del programa.

Mientras repasaban viejos registros familiares, el chef italiano explicó cuál fue la persona que marcó para siempre su camino profesional. “Siempre me preguntan de dónde aprendí a cocinar. Hay una sola fuente, hay una sola razón. Esta razón se llama la mamma”, expresó visiblemente conmovido al ver a su madre en pantalla.

La conversación avanzó hacia los recuerdos de su hogar en la región de Puglia, donde nació y creció. Allí, Donato De Santis recordó las tradicionales reuniones familiares y las recetas que compartía con su madre. En ese contexto, rememoró una grabación en la que ambos preparaban una de las pastas más representativas del sur de Italia. “Ahora vamos a hacer junto lo que es la pasta típica de la Puglia”, decía él, mientras ella respondía: “Le orecchiette”.

Además de hablar sobre cocina, el chef repasó los comienzos de su carrera en la Argentina. Contó que aquel material fue filmado para el programa con el que desembarcó en Canal Gourmet en el año 2000, una experiencia que terminó cambiándole la vida y que consolidó su vínculo con el público argentino.

Uno de los momentos más sensibles llegó cuando recordó la relación que mantenía con su madre. Donato De Santis reveló que ella no sabía leer ni escribir, aunque eso jamás fue una barrera para el cariño que compartían. “Siempre traté de ponerlos al día algunas cosas que sucedían. Pero después me daba cuenta que ella estaba contenta de verme”, relató, dejando en evidencia el profundo amor familiar.

Ante una consulta de Mario Pergolini, el cocinero también recordó el viaje que sus padres realizaron a la Argentina para asistir a su casamiento en 2004. “Vino acá para mi casamiento. Ahora no están más, mi padre no está más, pero vinieron”, comentó con nostalgia al hablar de aquellos momentos que hoy atesora en su memoria.

Donato de Santis a corazón abierto

Durante la entrevista también hubo espacio para las anécdotas. El chef recordó cómo su familia siguió desde Italia la crisis argentina de 2001 y reveló una divertida pregunta que le hacía su madre cada vez que regresaba: “¿Y Maradona, cómo está?”. El interés por Diego Maradona reflejaba la admiración que existía en el sur italiano por el ídolo argentino.

Ya instalado desde hace décadas en el país, Donato De Santis aseguró sentirse agradecido por todo lo que encontró en estas tierras. “Es un país realmente maravilloso. Tengo la oportunidad de vivir en dos países muy lindos. Vine por curiosidad y me enamoré físicamente, pero del país, por la oportunidad que sigue dando”, afirmó. Entre recuerdos familiares, emociones y gratitud, el chef dejó en claro que su historia está atravesada por la cocina, pero sobre todo por el amor de quienes lo acompañaron desde el primer día.