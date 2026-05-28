La desaparición de Agostina Vega continúa generando una enorme preocupación y en las últimas horas quien se mostró profundamente afectada fue Moria Casán. Durante su programa La mañana con Moria, la diva no pudo ocultar la angustia que le provoca el caso de la adolescente de 14 años, desaparecida desde el último fin de semana en Córdoba.

Mientras analizaban las novedades de la investigación, Moria Casán reaccionó con evidente desesperación ante la falta de respuestas concretas. “¿Cómo puede ser que no se sepa dónde está? Estos chicos que estaban y de repente desaparecen, como Loan. Es una cosa desesperante”, lanzó al aire, visiblemente movilizada por la situación que conmueve al país entero.

La conductora escuchó atentamente el testimonio de Ariel, el remisero que trasladó a Agostina Vega hasta el lugar donde se encontró con Claudio Barrelier, el principal sospechoso de la causa. El hombre explicó que recién comprendió la gravedad del episodio horas después, cuando vio la noticia en televisión.

“Me siento incómodo y me siento mal”, reconoció Ariel apenas comenzó la entrevista. Luego detalló cómo fue el viaje con la menor y aseguró que jamás percibió señales extrañas durante el trayecto. “Ella hablaba conmigo, se reía y estaba tranquila. No noté nada raro”, relató el conductor, todavía impactado por todo lo ocurrido.

Según el remisero, la escena al llegar al destino tampoco despertó sospechas. “Esta persona me pagó y después los dos se fueron caminando juntos como si se conocieran”, explicó sobre el momento en que Agostina Vega descendió del vehículo para encontrarse con Claudio Barrelier.

Más tarde, Ariel recordó el instante exacto en el que descubrió que la joven que había trasladado era la adolescente desaparecida. “Estaba mirando el partido entre Belgrano y River cuando apareció la imagen de la nena. Ahí me di cuenta de quién era y me comuniqué con la madre porque no podía creerlo”, contó.

Preocupación total por Agostina Vega

Mientras tanto, la investigación avanza y en las últimas horas apareció un dato que generó cierto alivio en la familia de Agostina Vega. El abogado Carlos Nayi reveló que, de acuerdo a las pruebas reunidas hasta ahora, existen indicios de que la adolescente seguiría con vida y permanecería en Córdoba.

“De acuerdo a la prueba, Agostina no está fuera del país. Está en el país, estaría en Córdoba y, con cauto optimismo, estaría con vida”, sostuvo el letrado tras reunirse con la fiscalía. Aunque la incertidumbre continúa, las palabras del abogado abrieron una pequeña esperanza en medio de la angustia que atraviesa toda la familia.