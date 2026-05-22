En pleno desarrollo del juicio por la muerte de Diego Maradona, una de las voces de su entorno más íntimo decidió hablar públicamente. Se trata de Rita Maradona, hermana del exfutbolista, quien brindó una entrevista en la que se refirió a la distancia que mantiene con Dalma Maradona, Gianinna Maradona y también con Claudia Villafañe.

Durante su participación en el programa DDM, Rita Maradona recordó con emoción cómo era su vínculo con Diego Maradona puertas adentro. “La última charla que tuvimos fue en pandemia, hablamos sobre nosotros, nuestros papás, fue muy lindo”, expresó. Además, remarcó el enorme cariño que siente por su hermano: “Para nosotros fue todo”.

La hermana del Diez también reveló cómo vivieron desde la familia el fenómeno mundial que generaba el astro argentino. Según explicó, recién tomaron dimensión de lo que representaba Diego Maradona cuando comenzaron a viajar con él, especialmente durante su etapa en Italia. “En Nápoli no podía salir a la calle”, recordó Rita Maradona, aunque aclaró que para ellos siempre siguió siendo simplemente su hermano.

Otro de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando habló sobre las adicciones del exjugador. Rita Maradona reconoció que desconocían gran parte de esa situación mientras ocurría. “Nos hubiese gustado saberlo para aconsejarlo”, confesó. Además, sostuvo que todavía se preguntan qué fue lo que realmente pasó con la salud del ídolo antes de su fallecimiento.

En relación al juicio que investiga la muerte de Diego Maradona, Rita Maradona fue contundente al escuchar algunos de los audios que involucran a Leopoldo Luque. “No sé si se puede dirigir a una persona así”, lanzó, dejando en evidencia su malestar por el contenido que salió a la luz durante las audiencias.

Sin embargo, uno de los temas que más repercusión generó fue el distanciamiento con sus sobrinas. Rita Maradona aseguró que la relación con Dalma Maradona y Gianinna Maradona está completamente quebrada desde hace tiempo. “No sé por qué hay una grieta familiar”, manifestó, aunque reconoció que ninguna de las partes intentó recomponer el vínculo.

La hermana de Maradona generó un nuevo conflicto

La tensión también alcanza a Claudia Villafañe, sobre quien prefirió mantener cierta distancia. “Ya fue la esposa de mi hermano”, dijo Rita Maradona, dejando en claro que hoy cada una sigue su camino por separado. Además, contó que tampoco tiene relación con otros hijos de Diego Maradona, como Jana Maradona o Diego Junior.

Antes de cerrar la entrevista, Rita Maradona fue consultada sobre si alguna vez se sintió despreciada por sus sobrinas. Su respuesta fue breve, pero contundente: “En algún punto sí y hasta acá”. De esa manera, dejó expuesto el profundo quiebre familiar que atraviesa el entorno de Diego Maradona en uno de los momentos más delicados desde su muerte.