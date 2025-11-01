El homenaje por lo que hubiera sido el cumpleaños número 65 de Diego Maradona volvió a poner bajo la lupa las tensiones internas de su familia. Mientras en el evento “Un Día Maradoniano” participaron parte de sus hijas y su exesposa, la ausencia de Dieguito Fernando y su mamá no pasó desapercibida. Y lejos de quedarse en silencio, Verónica Ojeda tomó la palabra y expresó que se sintió herida por no haber sido invitada a una celebración tan simbólica.

Según se conoció, la conversación que detonó su enojo comenzó puertas adentro. El pequeño vio en redes sociales la publicidad del homenaje y le preguntó a su madre si serían parte de la actividad. Allí, Verónica Ojeda se vio obligada a confirmarle que nadie los había tenido en cuenta. A partir de entonces, la situación se transformó en un nuevo foco de conflicto entre los herederos del astro.

En el programa LAM, Pepe Ochoa contó cómo se enteró la actriz de la exclusión y aseguró que la molestia fue inmediata. “Ella siente decepción porque nadie del entorno le avisó y, sobre todo, porque hay un chico que forma parte de la familia y quedó totalmente afuera”, explicó. Para Verónica Ojeda, el desinterés resulta aún más grave porque Dieguito es el menor y no tiene responsabilidad alguna en los conflictos entre adultos.

Por otro lado, Ángel de Brito dio a conocer la versión del otro bando. Sostuvo que desde la organización eligieron convocar únicamente a ciertas personas que habían acompañado profesional o emocionalmente a Diego Maradona durante su vida. La invitación a Dalma, Gianinna y otros allegados habría partido directamente del equipo de Olga, el medio que encabezó el homenaje.

Con la indignación ya pública, Verónica Ojeda expresó su dolor ante las cámaras. “Soy mamá. Todo lo que pasa con mi hijo me duele. Él no tiene la culpa de las diferencias del resto”, dijo visiblemente afectada. Su mensaje buscó remarcar que el menor solo quiere estar presente cuando recuerdan a su padre.

Además, fue contundente sobre la supuesta intención detrás de la decisión: “No pienso que quieran excluirlo a él. El problema es conmigo. Me quieren lastimar a mí y lo terminan lastimando a él”.

La ex pareja de Diego Maradona remarcó que siempre intentó separar las cuestiones familiares para preservar la salud emocional de su hijo, pero que esta situación la sobrepasó. En su mirada, no pensaron en el impacto que podría tener en el niño quedar relegado de un evento tan significativo.

Quien también fue consultado fue Migue Granados, conductor de Olga. El humorista se desligó de la polémica y aseguró que el armado de la lista no fue responsabilidad suya. Mientras tanto, el nuevo capítulo en la interna maradoniana vuelve a dejar expuesto que la paz aún parece lejana.