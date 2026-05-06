El clima en Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la polémica tras un episodio que generó preocupación y enojo. Todo comenzó cuando Cinzia sufrió un accidente dentro de la casa y denunció haber recibido un fragmento de plato roto en el rostro, lo que derivó en un pedido urgente de asistencia médica.

La situación se volvió aún más tensa cuando la transmisión en vivo fue interrumpida de manera abrupta. Esta decisión de la producción generó fuertes críticas entre los seguidores del programa, que cuestionaron la falta de claridad sobre lo ocurrido con Cinzia y su estado de salud.

En medio de ese caos, el foco se trasladó rápidamente hacia el exterior del reality. Dylan Gissi, pareja de la participante, reaccionó de forma explosiva al enterarse del accidente y decidió dirigirse de inmediato hacia la casa de Gran Hermano.

Según reveló Laura Ubfal, el futbolista protagonizó una escena completamente fuera de control. “Le agarró un ataque de locura, se fue hasta la Casa de Gran Hermano”, aseguró la periodista, describiendo el nivel de desesperación que atravesaba Dylan Gissi.

El episodio escaló en cuestión de minutos. Siempre de acuerdo al relato de Laura Ubfal, el jugador habría intentado agredir físicamente a quienes se encontraban en el lugar. “Le pegó al ambulanciero, le quería pegar a todo el mundo, estaba a los gritos y nadie podía calmarlo”, sostuvo.

La tensión creció al punto de requerir la intervención de las fuerzas de seguridad. El accionar de Dylan Gissi obligó a la presencia policial en las inmediaciones del reality, ya que el futbolista se negaba a retirarse mientras exigía explicaciones por lo sucedido con Cinzia.

El episodio dejó en evidencia el delicado momento que atraviesa Gran Hermano, no solo por el accidente en sí, sino también por las decisiones de la producción y el impacto emocional que generan en los familiares de los participantes.

Mientras tanto, el estado de Cinzia y las posibles consecuencias de este escándalo continúan siendo tema de debate. Lo cierto es que lo ocurrido ya se convirtió en uno de los momentos más polémicos de la actual edición.