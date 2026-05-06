Furia Scaglione volvió a encender la interna con Gran Hermano y esta vez apuntó directamente contra Laura Ubfal. La exjugadora retomó sus cuestionamientos por la forma en que se produjo su salida del reality y aseguró que hubo una advertencia previa que, según ella, demostraría que su eliminación ya estaba definida.

El conflicto escaló después de las declaraciones de Laura Ubfal sobre lo que habría ocurrido con la producción durante aquella edición. Furia Scaglione interpretó esas palabras como una señal de que su salida no habría dependido únicamente del voto del público y decidió exponer un episodio que, hasta ahora, había mantenido en reserva.

En ese marco, Furia Scaglione lanzó una acusación concreta contra la periodista. "Laura llamó a mi hermana por teléfono antes de que me saquen para decirle que me iban a sacar", afirmó, al señalar que su familia habría recibido información antes de que se concretara la eliminación dentro del programa.

La ex Gran Hermano también dejó entrever que el tema podría tener derivaciones más serias y vinculó esa situación con el reclamo que sostiene su fandom. "Yo pasé mucho tiempo callada, incluso sobre el tema del juicio. Ella lo sabe", sostuvo, marcando que habría decidido no hablar durante un tiempo pese a tener datos sobre lo ocurrido.

Lejos de bajar el tono, Juliana volvió a insistir con el mismo punto y aseguró que existirían pruebas sobre esa comunicación previa. "Laura llamó a mi hermana por teléfono antes de que me saquen para decirle que me iban a sacar, están los mensajes", expresó, reforzando la versión que sus seguidores tomaron como un elemento clave para cuestionar el resultado.

La acusación no quedó limitada a Laura Ubfal. La exparticipante también apuntó contra el entorno televisivo que acompañó la cobertura del reality y cuestionó el trato que recibieron sus fanáticos. "Laura pasa información a todo el mundo, obvio que la quiero, me recontra bancó, pero creo que ella, Santiago del Moro y la gente del panel abusaron de los furiosos y se me hacían los amigos, simplemente por interacciones", denunció.

Mientras tanto, el reclamo contra Telefe sigue impulsado por su fandom, que busca avanzar con una auditoría de los votos de aquella edición. Para la exjugadora, el vínculo con Gran Hermano quedó atravesado por una desconfianza que ya no oculta, y sus nuevas declaraciones volvieron a poner bajo sospecha uno de los momentos más discutidos de su paso por la casa.