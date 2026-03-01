Del Ascenso al prime time. De una frase que sacudió al fútbol argentino a la casa más famosa del país. Mientras Dylan Gissi, defensor de Nueva Chicago, todavía arrastra las consecuencias de haber reconocido públicamente el cobro de "incentivos" económicos, su pareja Cinzia Francischiello sorprendió al ingresar a Gran Hermano Generación Dorada, sumando un giro inesperado a una historia que ya venía cargada de ruido mediático.

La joven venezolana cruzó la puerta de la casa más famosa del país en la segunda tanda de ingresos del reality y rápidamente se convirtió en tema de conversación, no solo por su perfil fuerte y cosmopolita, sino también por su vínculo con el futbolista que fue apartado del ascenso tras un escándalo que todavía resuena.

Bajo el usuario @cinziafd, Cinzia cuenta con más de 200 mil seguidores en redes sociales. Es estudiante de actuación, trabaja en el medio televisivo y llegó al programa con un objetivo claro, convertirse en la primera venezolana en participar de Gran Hermano en Argentina.

Desde su presentación dejó una advertencia contundente: rechaza de plano que la cataloguen como “botinera” y aseguró que dentro de la casa no piensa adaptarse a moldes ajenos. “Haré lo que yo quiera”, lanzó, marcando territorio desde el primer minuto.

La historia de Cinzia no puede desligarse del contexto que rodea a su pareja. Dylan Gissi, defensor suizo-argentino con pasado en Rosario Central, Atlético Tucumán y Banfield, quedó en el centro de la polémica cuando, en una entrevista, reconoció la existencia de incentivos económicos en el Ascenso.

“Atlético de Rafaela nos dio cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué”, declaró sin rodeos, en referencia a un partido clave que Atlanta ganó 1 a 0 en septiembre del 2024, resultado que favoreció directamente a la Crema en la lucha por la permanencia en aquel entonces.

Si bien Gissi intentó matizar sus dichos aclarando que creía en la “honestidad e integridad del fútbol”, la frase ya había explotado. El reconocimiento público de ese tipo de prácticas derivó en un fuerte revuelo y en su posterior apartamiento del fútbol del Ascenso, una situación que lo dejó fuera de competencia.

Mientras Gissi intenta reacomodar su carrera tras aquel escándalo, Cinzia inicia su propio desafío bajo las luces del prime time. Con carácter fuerte, exposición mediática y una historia que mezcla vestuarios, micrófonos y cámaras, su paso por Gran Hermano promete no pasar inadvertido.