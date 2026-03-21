La sorpresiva salida de Cinthia Fernández de La Mañana con Moria generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo. La información fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, donde reveló detalles del conflicto que terminó con la desvinculación de la panelista del ciclo de Moria Casán.

Todo explotó luego de varios cruces que Cinthia Fernández protagonizó en el programa. Primero con la propia Moria Casán y luego con María Fernanda Callejón, lo que generó un clima cada vez más tenso. Según trascendió, la relación con la producción ya venía desgastada desde hacía semanas.

En LAM, Ángel de Brito fue contundente al dar la primicia: “Acaban de despedir a Cinthia Fernández del programa de Moria”. Además, explicó uno de los detonantes principales: “La despidieron puntualmente por no pedir permiso para dar la nota en LAM anoche”.

Sin embargo, ese no habría sido el único motivo. El conductor sumó que el famoso graph con una frase de Cinthia Fernández también influyó: “Es insostenible el clima laboral en el programa”. Según relató, desde la producción habrían reaccionado con ironía: “Bueno, es insostenible, un beso, te echamos”.

Desde el ciclo, la decisión fue respaldada por la producción y el canal. En un mensaje que leyó Pilar Smith, aclararon que la salida se dio “por una acumulación de situaciones”. Si bien destacaron que la panelista es “muy buena y profesional”, remarcaron que su participación se había vuelto “muy problemática”.

Otro dato que sorprendió fue cómo se manejó la noticia internamente. Según Ángel de Brito, la decisión se tomó al mediodía, pero a Moria Casán se la comunicaron recién a las 18. “Se enteró con el pollo cocinado”, aseguró el periodista, dejando en evidencia cierta desorganización.

El conflicto más fuerte ocurrió días atrás, cuando María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández protagonizaron un cruce explosivo en vivo. La discusión escaló tanto que el conductor Federico Seeber debió interrumpir el programa y mandar a un corte urgente.

Tras el episodio, ambas dieron su versión. Cinthia Fernández denunció que su compañera intentó agredirla fuera de cámara, mientras que María Fernanda Callejón expresó arrepentimiento: “Me parece que la opinión pasó a otro terreno”. Luego agregó: “Quiero vivir en un clima armónico y con vínculo sano. Ojalá que se pueda”.