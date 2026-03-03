El clima en La mañana con Moria volvió a explotar y esta vez tuvo como protagonistas a Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón, quienes protagonizaron un cruce feroz que incluyó gritos e insultos en pleno vivo. Desde que comparten panel, la tensión entre ambas es evidente, pero lo ocurrido este martes superó todos los límites y dejó a Moria Casán en el incómodo rol de mediadora.

Todo comenzó durante un móvil con el abogado Juan Pablo Fioribello, representante legal de Andrea del Boca, quien fue consultado por la apelación al sobreseimiento en la causa por presunta defraudación al Estado. En medio del intercambio, Cinthia Fernández debatía acaloradamente con el letrado cuando un comentario de fondo de Fernanda Callejón desató el escándalo.

Sin filtro y visiblemente molesta, Cinthia Fernández lanzó: "Dejame de romper las pelo... Fernanda. Qué pesada sos", dejando helados a sus compañeros y a la audiencia. El exabrupto marcó un antes y un después en el programa, que venía desarrollándose con relativa normalidad hasta ese momento.

Lejos de quedarse callada, Fernanda Callejón respondió con firmeza y cuestionó la actitud de su compañera. “Naza está esperando hacer una pregunta hace dos horas, ¿Cómo me vas a responder así?”, expresó con indignación, dejando en claro que, según su mirada, la discusión no tenía que ver con lo personal sino con la dinámica del panel.

Pero la tensión fue en aumento. Cinthia Fernández redobló la apuesta y disparó: "Qué pesada sos. Alguien te lo tiene que decir. Vos no vas a ningún lado con tus preguntas. Nunca redondeás, sacás de quicio a todos". El estudio quedó en silencio y la incomodidad fue total.

Ante la escalada, Moria Casán intervino para frenar el conflicto y pidió respeto entre las panelistas. Sin embargo, la conductora no logró disipar del todo el malestar que ya se había instalado en el aire y que volvió a poner en evidencia la fractura interna del equipo.

No es la primera vez que Cinthia Fernández y Fernanda Callejón chocan en vivo. El enfrentamiento arrastra antecedentes desde la etapa en que Fernández integraba LAM, cuando Callejón cuestionó duramente la cobertura de su divorcio. Hoy, el vínculo parece más tenso que nunca y, pese a los intentos de Moria Casán, la reconciliación luce cada vez más lejana.