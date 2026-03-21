La final de MasterChef Celebrity dejó mucho más que un ganador y platos destacados. En medio del clima de celebración, la abuela de Ian Lucas, Lidia, protagonizó un momento inesperado que involucró directamente a Evangelina Anderson y que rápidamente se volvió uno de los más comentados.

Todo comenzó cuando la influencer Sofía "La Reini" Gonet no pudo contener la emoción al recordar a su abuela materna. Visiblemente conmovida, expresó: “Me encanta verlos juntos, yo extraño mucho a mi abuela”, generando un clima íntimo y sensible en el estudio.

Lejos de quedarse al margen, Lidia reaccionó con ternura y cercanía. “Acá tenés otra abuela”, le dijo a Sofía "La Reini" Gonet, mientras la abrazaba, en una escena que conmovió tanto a los presentes como a la audiencia.

En ese contexto cargado de emoción, Ian Lucas intervino con su habitual humor y lanzó: “Nos vamos a casar, por eso abue”, haciendo referencia a una promesa que había hecho en tono de broma durante el reality. La reacción de Lidia fue genuina, ya que no estaba al tanto de ese “acuerdo”.

Fue entonces cuando Vero Lozano, con picardía, decidió ir un paso más allá y lanzó la pregunta que encendió la situación: “¿Te gusta más ella o la otra?”, en clara referencia a Evangelina Anderson, quien había tenido un vínculo previo con Ian Lucas.

Sin dudar demasiado, Lidia respondió con total espontaneidad. Respiró hondo, apoyó su mano sobre la pierna de Sofía "La Reini" Gonet y dijo: “Ella”. La respuesta desató risas inmediatas en el estudio y dejó en evidencia su inclinación.

Lejos de quedarse ahí, la abuela redobló la apuesta con una frase que terminó de sellar el momento: “Hacen muy linda pareja”. El comentario fue tomado con humor por todos, pero no dejó de generar repercusión por la mención indirecta a Evangelina Anderson.

Así, lo que parecía ser una simple visita familiar terminó convirtiéndose en una escena viral. Entre risas, emoción y picardía, Lidia se ganó el protagonismo y dejó en claro que, incluso en televisión, la sinceridad de una abuela puede desatar los momentos más memorables.