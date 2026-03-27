La salida de Laurita Fernández de Bienvenidos a ganar en El Nueve generó un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo. Lo que parecía una simple renovación de temporada terminó con una decisión tajante que la dejó fuera del ciclo.

En su lugar, quien tomará definitivamente la conducción será Hernán Drago, que ya venía cumpliendo ese rol de manera ocasional. Desde el canal destacan su desempeño y su perfil, mucho más alineado con lo que buscan para esta nueva etapa del programa.

La información fue revelada en LAM, donde Ángel de Brito dio detalles del trasfondo. “Laurita Fernández fuera de El Nueve. Hernán Drago ya renovó su contrato para conducir las noches todo el año”, aseguró el conductor, dejando en claro que la decisión está cerrada.

Uno de los factores clave habría sido el económico. Según explicó el propio Ángel de Brito, la figura de Laurita Fernández implicaba un costo más elevado para el canal, que actualmente estaría en un proceso de ajuste. Sin embargo, no sería el único motivo detrás de su salida.

El conflicto personal también habría pesado fuerte. La relación laboral con su ex pareja, Claudio Peluca Brusca, productor del ciclo, era tensa. “No se llevaban bien laburando”, detalló Pepe Ochoa, dejando en evidencia un clima complicado detrás de escena.

Por su parte, Pilar Smith aportó otra mirada: “Seguro no lo tomó bien”, contó, y recordó que días antes la conductora hablaba de su regreso. Esto demuestra que la decisión final habría sido más abrupta de lo esperado.

La situación escaló aún más cuando se conoció que Laurita Fernández habría pedido cambios en la producción. “Ella pidió el cambio de productor”, revelaron en el ciclo, lo que habría tensado aún más su vínculo con el equipo y acelerado el desenlace.

Finalmente, Ángel de Brito leyó un mensaje de Karina Iavicoli que fue contundente: “Laurita tiró mucho de la soga y quedó afuera, no la aguantan”. Además, destacaron que en el canal “aman a Hernán Drago porque no es egocéntrico”, sellando así el motivo de su elección.