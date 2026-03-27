Las imágenes ya habían generado polémica dentro y fuera de la casa, pero faltaba una reacción clave. Jenny Mavinga se enfrentó por primera vez a los dichos de Carmiña y el momento tuvo una carga que atravesó todo el estudio.

Antes de reproducir el video, desde la conducción le anticiparon el contenido y le plantearon la situación. En ese contexto, le dijeron: “Queremos que veas esto porque, tarde o temprano, lo vas a ver. Queremos que veas por qué Carmiña fue expulsada del juego. ¿Lo querés ver?”. Sin dudar, Jenny Mavinga respondió: “Sí”. A partir de ahí, el clima cambió por completo. Las imágenes expusieron los comentarios que habían derivado en la expulsión de Carmiña y dejaron un silencio incómodo en el estudio.

Sin embargo, la reacción de Jenny Mavinga no fue la que muchos esperaban. Lejos de mostrarse desbordada, eligió una postura firme y reflexiva frente a lo que acababa de ver. En ese marco, expresó: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”.

Esa frase marcó el tono de su respuesta. Más que enfocarse en el enojo, decidió poner el foco en la actitud de su excompañera. Al profundizar su mirada, Mavinga señaló: “La única cosa que yo puedo ver en ella es envidia. Sentirse inferior para poder hablar así de una persona”.

A lo largo de su intervención, también dejó en claro que no arrastraba un conflicto personal previo. En ese sentido, afirmó: “Yo no tenía nada contra ella”, diferenciando lo ocurrido dentro del juego de su vínculo individual.

El cierre de su descargo reforzó esa línea. Sin elevar el tono, pero con contundencia, Mavinga sostuvo: “Ella con su conciencia… a mí no me hace ni más ni menos lo que ella puede decir. Solamente ahí muestra lo que es”.

La escena terminó de consolidar un momento fuerte dentro del reality. No solo por el contenido de las imágenes, sino por la forma en la que fueron recibidas.

En una edición atravesada por conflictos similares, la reacción de Jenny Mavinga sumó una capa distinta. Sin gritos ni confrontación directa, eligió responder desde otro lugar, en medio de un episodio que volvió a instalar el debate dentro de la casa.