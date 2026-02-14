El 14 de febrero dejó una imagen que terminó con semanas de especulación alrededor de Laurita Fernández. La conductora decidió mostrarse públicamente junto a Matías Busquet y lo hizo desde su propio perfil de Instagram. La foto, simple pero contundente, marcó el momento en que el vínculo dejó de ser comentario para transformarse en confirmación visible.

En la postal se los ve abrazados, sonrientes y relajados, sin producciones elaboradas ni escenografías llamativas. Laurita Fernández eligió una escena espontánea que transmitió cercanía y complicidad. Esa naturalidad reforzó la lectura de anuncio oficial, sobre todo porque hasta ahora había evitado exponer de manera directa a quien ocupa hoy ese lugar en su vida.

El nombre de Matías Busquet venía circulando desde hacía varias semanas en distintos programas y portales. Las versiones hablaban de un romance que avanzaba con discreción, aunque ninguno de los protagonistas lo había confirmado desde sus propias redes. La publicación de Laurita Fernández terminó de validar lo que se insinuaba en el ambiente.

No es la primera vez que la conductora opta por cuidar los tiempos antes de blanquear una relación. En otras etapas de su vida sentimental eligió separar con claridad lo profesional de lo privado. Por eso, que haya decidido compartir esta imagen en una fecha simbólica aportó un marco especial al gesto.

Antes de esta confirmación, habían sido vistos juntos en diciembre durante un recital en Buenos Aires. Más tarde, trascendieron imágenes de ambos en Mar del Plata durante la temporada. Sin embargo, esas apariciones no tenían el peso de una declaración directa, algo que recién llegó con esta publicación.

Matías Busquet, jugador de polo, mantiene su cuenta de Instagram en modo privado, lo que limita su exposición pública. Esa diferencia con el perfil abierto de Laurita Fernández hace aún más significativo que haya sido ella quien asumiera la decisión de presentar la relación ante su audiencia.

Con una sola imagen y sin necesidad de largas explicaciones, Laurita Fernández dejó en claro quién es su pareja actual. La elección del día, el gesto y la forma en que compartió la foto terminaron de confirmar un romance que hasta ahora se movía entre rumores y apariciones esporádicas.