La agenda cultural de Villa La Angostura sumará una visita muy esperada por los seguidores del rock argentino. El próximo 5 de noviembre, Edu Schmidt llegará a El Coliseo para ofrecer un show que recorrerá distintas etapas de su trayectoria musical.

Conocido por su desempeño como cantante, violinista y principal compositor del grupo Árbol, Schmidt fue una de las piezas fundamentales de una banda que dejó una importante huella en la música nacional con canciones que aún continúan sonando entre distintas generaciones.

De Árbol a una carrera propia

Tras su salida de la histórica formación, el músico desarrolló una carrera solista que lo llevó a presentarse en escenarios de distintos puntos de Argentina y del exterior. A lo largo de los años consolidó una propuesta artística propia, explorando nuevos sonidos y formatos sin perder la identidad musical que lo convirtió en una figura reconocida dentro del rock alternativo nacional.

Su recorrido como compositor y multiinstrumentista le permitió construir un repertorio que combina energía, experimentación y sensibilidad, manteniendo siempre una fuerte conexión con el público.

Una noche para cantar de principio a fin

El show previsto en Villa La Angostura ofrecerá un viaje por distintos momentos de su carrera. Según adelantaron los organizadores, el espectáculo incluirá clásicos de Árbol, canciones de su etapa solista y una selección de versiones que forman parte habitual de sus presentaciones en vivo.

La presentación se realizará en El Coliseo (El Mercado) y las entradas ya se encuentran a la venta, disponibles a través de la plataforma oficial de venta: https://www.boletera.com.ar/elcoliseovla/edu-schmidt-full-banda

Con una trayectoria que atraviesa varias décadas y un repertorio cargado de canciones que forman parte de la memoria colectiva de miles de argentinos, Edu Schmidt se prepara para encontrarse con el público cordillerano en una noche que promete combinar nostalgia, recorrido musical y nuevas composiciones.