Villa La Angostura volverá a teñirse de rosa en el marco de las actividades de sensibilización por la lucha contra el cáncer de mama. En este sentido, la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad, junto al Hospital Dr. Oscar Arraiz, organizan “Caminemos JUNTOS 2026”, una propuesta abierta a toda la comunidad que tendrá lugar el próximo sábado 17 de octubre.

"Caminemos JUNTOS 2026" consistirá en una caminata de 4 kilómetros y apunta a generar conciencia sobre la importancia de la prevención, la detección precoz y los controles periódicos, pilares fundamentales para mejorar el pronóstico de esta enfermedad.

"Lo que comenzó como una pequeña clase especial de ritmos con charlas de prevención a cargo de personal idóneo del Hospital Dr. Oscar Arraiz, fue creciendo año a año con murales conmemorativos, clases abiertas y jornadas de Cuerpos en Movimiento, siempre cerca del 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama", cuenta Patricia Cifuentes, integrante del cuerpo administrativo de la Subsecretaría de Deportes de Villa La Angostura.

Acreditaciones, charla informativa y caminata rosa

La jornada comenzará a las 14 con las acreditaciones en el estacionamiento del hospital local, donde además se realizará la entrega de remeras a los participantes hasta agotar stock. Luego, a las 15.30, habrá una charla informativa sobre prevención y autocuidado, seguida por una entrada en calor grupal. La largada está prevista para las 16 horas.

"Es una actividad pensada para toda la familia, con estaciones saludables de hidratación, circuito seguro, señalizado y acompañado", remarca Patricia.

Desde la organización recordaron que la preinscripción es obligatoria para garantizar la cobertura del seguro de los asistentes. El trámite puede realizarse de manera online a través del formulario habilitado por el municipio y el hospital. El link deiInscripcion para participar es: https://forms.gle/aqBoJ4tBszLqp2A26

Asimismo, aclararon que las remeras serán entregadas por orden de llegada, con talles genéricos y una unidad por participante. En el caso de los menores de edad, no se distribuirán remeras, por lo que se invita a los niños y adolescentes a sumarse vistiendo alguna prenda de color rosa, acompañando así el espíritu de la convocatoria.

El recorrido fue diseñado como un circuito seguro y señalizado, con acompañamiento durante todo el trayecto y puestos de hidratación distribuidos en puntos estratégicos del recorrido.

Como parte de la campaña de difusión, fue intervenido con iluminación y ornamentación rosa el emblemático cartel de Villa La Angostura ubicado en la Plaza San Martín, frente al edificio municipal. La acción busca reforzar el mensaje de concientización y acompañar la apertura de las inscripciones para la caminata.