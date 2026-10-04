La artista visual angosturense Eloisa Delger Atucha se encuentra ultimando detalles para la inauguración de “Herencia en flor”, una muestra que abrirá sus puertas el próximo viernes 13 de noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier (MAC) de Villa La Angostura.

La exposición reúne las colecciones “Flores de mi abuela” y “My Darlings”, dos series que nacen de una misma historia personal y artística atravesada por el vínculo con su abuela Eloisa, quien despertó en ella el amor por la pintura y se convirtió en una de sus principales referentes.

“Antes de que las flores aparecieran en mis telas, estuvo mi abuela Eloisa”, expresa la artista y relata cómo, desde pequeña, compartía con ella largas horas observándola trabajar con óleos, atriles y bastidores, una experiencia que dejó una huella profunda en su forma de comprender el arte.

El camino de su descubrimiento

Aunque la pintura estuvo presente desde su infancia, la artista comenzó a dedicarse de lleno a esta disciplina en 2020, en un momento de transformación personal. Lo que inicialmente surgió como una herramienta para canalizar emociones fue evolucionando hacia una búsqueda personal que incluyó paisajes, figuras humanas, abstracción, técnica mixta y experimentación con distintos materiales.

Con el paso del tiempo llegaron las primeras exposiciones, primero en Villa La Angostura y luego en Buenos Aires, donde presentó la colección “Drinks”, una propuesta abstracta que buscaba generar conexiones entre lo visual, el sonido y los sabores.

Sin embargo, el punto de inflexión que dio origen a esta nueva muestra apareció durante una conversación con su abuela. Fue ella quien la alentó a pintar flores y a explorar el lenguaje de las acuarelas. De aquella invitación nació la serie “Flores de mi abuela”, inspirada en su jardín, en sus enseñanzas y en una forma compartida de mirar el mundo.

Tras el fallecimiento de su mentora, la artista inició una nueva etapa creativa que derivó en “My Darlings”, una colección en la que las flores continúan presentes, aunque transformadas por una mirada más libre, intuitiva y personal.

“Tuvo que fallecer mi abuela para que yo pudiera florecer bajo mi propia mirada”, reflexiona la autora al describir un proceso que no implica dejar atrás la herencia recibida, sino reinterpretarla desde la propia experiencia.

Sobre la muestra

Uno de los símbolos centrales de la muestra aparece en la obra “Último deseo”, inspirada en un diente de león que libera sus semillas al final de su ciclo. Para Delger Atucha, esa imagen representa la esencia misma de la herencia: algo que permanece y se transmite, pero que al mismo tiempo encuentra nuevas formas de crecer.

La exposición también está atravesada por el concepto de “Alquimia en lienzo”, una idea con la que la artista define el acto de pintar como un proceso de transformación permanente, capaz de convertir emociones, recuerdos y experiencias en color, textura e imagen.

Con “Herencia en flor”, Eloisa Delger Atucha propone al público un recorrido íntimo por su historia personal y artística, donde la memoria, el duelo, el aprendizaje y la gratitud se transforman en obras que buscan tender puentes entre generaciones.