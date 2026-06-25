La guerra entre Ekaterina Ojeda y Eugenia “La China” Suárez sumó un nuevo capítulo explosivo. Después de asegurar que vivió un incómodo episodio con la actriz en un boliche, la joven estuvo este miércoles en LAM y dio detalles del encuentro que también involucró a Mauro Icardi. Con declaraciones filosas, dejó en claro de qué lado está en la histórica disputa mediática.

Durante la entrevista con Ángel de Brito, Ekaterina minimizó la situación, aunque remarcó la mala actitud que habría tenido la actriz. “No me ofende que ella me mire mal porque no pasó nada. A mí no me pareció tan grave la verdad, pero la China no fue amable”, lanzó sin filtros frente al panel del programa.

Además, contó cómo fue la charla que mantuvo con el futbolista del Galatasaray dentro del VIP. Según relató, Mauro Icardi se mostró muy simpático y relajado durante la noche. “Me dijo si íbamos a volver a coincidir en ese boliche. Estaba contento, estaba alegre”, recordó la joven sobre el breve intercambio que tuvieron.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó cuando le preguntaron por el conflicto entre Wanda Nara y la actriz. Lejos de esquivar la respuesta, Ekaterina fue tajante: “Yo soy team Wanda, obvio, la banco a muerte”. Al mismo tiempo, aclaró que jamás tendría una relación con Icardi. “No lo haría, tenía novia. No es mi tipo Mauro Icardi”, disparó.

La influencer también reveló que, luego de aquella noche, un amigo del delantero volvió a contactarla. “Al otro día, Enzo, su amigo, me mandó un mensaje preguntándome a qué boliche íbamos esa noche para coincidir”, explicó. Además, confesó que toda la exposición le generó fuertes consecuencias en redes sociales por la cantidad de comentarios negativos que recibió.

Horas antes de su aparición en LAM, Ekaterina ya había hablado con Intrusos y profundizó sobre el supuesto conflicto con la actriz. En diálogo con Alfonso Oliva, contó que coincidieron en el sector VIP del boliche y dejó entrever que la situación se tensó rápidamente. “Nos invitaron los amigos y él estaba solo y después llegó ella”, explicó.

Habló la ¿tercera en discordia?

Consultada sobre los rumores que indicaban que La China Suárez la habría agarrado del pelo por celos, la joven eligió responder con misterio: “Ella sabrá…”. También reveló que el futbolista intentó avanzar con ella durante la noche. “Él me dio charla normal. Charla de boliche, qué sé yo”, comentó sobre el acercamiento.

Finalmente, Ekaterina aseguró que Mauro Icardi intentó besarla, aunque ella decidió frenar la situación. “No lo dejé”, sentenció. Incluso deslizó que al futbolista “lo retaron” después del episodio y que quedó mirándola durante gran parte de la noche. Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo y el enfrentamiento con La China Suárez parece estar lejos de terminar.