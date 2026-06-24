El escándalo que involucró a la China Suárez, Mauro Icardi y una joven en un boliche porteño sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. Ekaterina Ojeda, señalada como la mujer que habría tenido un cruce con la actriz en Tequila, decidió hablar y dio detalles de lo que ocurrió aquella noche en el VIP.

El contexto venía marcado por una versión explosiva: en LAM habían contado que una chica se acercó a Mauro Icardi, que él le habría dado charla y que la China Suárez habría reaccionado con furia. A partir de ese relato, el nombre de Ekaterina Ojeda empezó a circular con fuerza y la joven quedó en el centro de la polémica.

Lejos de negar el encuentro, la modelo confirmó que coincidió con la pareja en el lugar. “Me los crucé y estaban ahí, fue en el VIP del boliche”, contó en diálogo con Intrusos. Cuando le preguntaron por la reacción de la actriz, eligió ser cautelosa y lanzó: “Ella sabrá”.

La joven explicó que la situación se dio dentro de una salida nocturna y remarcó que el acercamiento no habría partido de ella. “Nos invitaron los amigos, él estaba solo y después llegó ella. Él me dio charla de boliche”, relató, dejando entrever que el futbolista tuvo una actitud que pudo haber incomodado a su pareja.

Sobre el supuesto enojo de la China Suárez, Ekaterina Ojeda no quiso cargar directamente contra ella, aunque dejó una frase picante. “Estaba enojada, quizás con él, no sé si conmigo”, sostuvo. Luego, al ser consultada por lo que habría pasado con Icardi, agregó: “No puedo contar más, pero supongo que ella se enojó por eso”.

La modelo aseguró que no buscó escalar la situación y que prefirió retirarse antes de que el clima se pusiera peor. “Me fui para evitar conflicto”, explicó. También intentó despegarse de cualquier intención mediática: “No los quiero perjudicar, yo no soy fan y no sé ni dónde juega. Sé que es Turquía por todo el quilombo”.

El dato más fuerte llegó cuando habló del supuesto avance de Mauro Icardi. “No lo dejé darme un beso, tuve cuidado”, afirmó, una frase que volvió a encender las versiones sobre lo que realmente pasó en el VIP. Además, sumó otro detalle sobre la reacción posterior: “Se quedó mirando él y lo retaron”.

Con su testimonio, Ekaterina Ojeda reavivó el escándalo y dejó instalada una versión que complica más al futbolista que a ella. En medio de una relación seguida de cerca por todos, la China Suárez volvió a quedar en el centro de una escena atravesada por celos, tensión y una noche que todavía sigue dando que hablar.