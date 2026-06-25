La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a convertirse en escenario de un momento impactante que dejó en shock tanto a los participantes como a los fanáticos del reality. Durante la gala de este miércoles, Yanina Zilly sufrió una fuerte caída mientras corría desesperadamente para atender el famoso teléfono dorado, uno de los elementos más importantes del juego.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Apenas sonó el teléfono, varios jugadores salieron a toda velocidad para intentar quedarse con el beneficio. En medio de esa corrida, Yanina Zilly perdió el equilibrio mientras avanzaba con tacos altos y terminó desplomándose sobre el piso de la casa. El golpe fue tan fuerte que la participante impactó de lleno con su cabeza, generando una inmediata reacción de preocupación entre todos los presentes.

Mientras Emanuel Di Gioia lograba atender el teléfono y quedarse con la llamada, la atención dentro de la casa estaba puesta completamente en el estado de salud de la exvedette. Los gritos y la desesperación alertaron rápidamente al resto de los jugadores, que se acercaron para asistirla. “Me siento mal”, alcanzó a decir la participante, todavía en el piso y con visibles signos de dolor tras el accidente.

La situación obligó a la producción de Telefe a intervenir de inmediato. Minutos después del golpe, el equipo médico ingresó a la casa para revisar a Yanina Zilly, quien luego fue llevada al confesionario para realizarle controles y evaluar las consecuencias de la caída. El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde el video comenzó a viralizarse apenas ocurrió la escena.

Afortunadamente, con el correr de la gala llegaron noticias tranquilizadoras para los seguidores del programa. Luego de ser atendida por los médicos, Yanina Zilly regresó a la convivencia y pudo continuar en competencia. Además, recibió otra buena noticia en una noche cargada de tensión: quedó fuera de la placa de nominados y evitó el riesgo de eliminación.

El accidente se produjo apenas horas después de otro momento explosivo protagonizado por la participante. En la cocina de la casa, Yanina Zilly había tenido un fuerte enfrentamiento con Manuel Ibero por el uso del aire acondicionado. La discusión comenzó cuando ella apagó el equipo de climatización y explotó frente a todos sus compañeros. “Paren un poco con los aires que me estoy cagando de frío todos los días de mi vida”, lanzó completamente furiosa.

El golpazo que se dio Yanina Zilli

El cruce fue subiendo de tono rápidamente y la participante dejó frases muy duras. “La casa es mía también. Hasta el día que me vaya por la puerta, no me rompan más las pelotas”, gritó delante de todos. Por su parte, Manuel Ibero intentó responder con calma y negó haber manipulado la temperatura del aire acondicionado. Sin embargo, la tensión dentro de la convivencia ya era imposible de disimular.

Como si eso fuera poco, otros participantes también terminaron involucrados en la pelea. Del Boca respaldó la postura de Yanina Zilly, mientras que Pincoya, Andrea y Sol quedaron atrapadas en medio de nuevos conflictos vinculados a la cocina y la convivencia diaria. En paralelo, Yipio observaba la escena entre risas desde la habitación, en una postal completamente opuesta al caos que dominaba la casa más famosa del país.