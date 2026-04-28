La tensión se apoderó del estudio de A la Barbarossa cuando Eliana Guercio protagonizó un momento que incomodó a todos. La panelista lanzó un comentario sobre el físico de Yipio, participante de Gran Hermano: Generación Dorada, que no pasó desapercibido y desató una fuerte discusión en vivo.

Todo comenzó cuando Eliana Guercio cuestionó la actitud de Yipio dentro del reality, pero rápidamente su análisis tomó un rumbo inesperado. En medio del debate, vinculó la forma de ser de la jugadora con su apariencia física, lo que generó reacciones inmediatas entre sus compañeros.

Lejos de moderar sus palabras, la esposa de Sergio “Chiquito” Romero fue más allá y comparó la situación con otros episodios polémicos del programa. Incluso, sus dichos rozaron la minimización de comentarios racistas que derivaron en la expulsión de otra participante, lo que elevó aún más la tensión.

En ese contexto, Georgina Barbarossa intervino de manera tajante para frenar el cruce. “Está cancelado”, lanzó la conductora, visiblemente incómoda por el tono que había tomado la conversación. Su reacción marcó un quiebre en el aire y dejó en evidencia el límite que se había cruzado.

El ida y vuelta continuó cuando Diego Brancatelli cuestionó directamente a Eliana Guercio. “Perdón, no, no, no. Es un montón”, expresó el periodista, intentando poner un freno a la situación. Sin embargo, la panelista redobló la apuesta con ejemplos aún más polémicos.

“Si lo mismo que hace Yipio lo hiciese Sol, ya estaría colgada en la Plaza de Mayo”, disparó Eliana Guercio, generando aún más rechazo en el panel. Luego, insistió con una frase que terminó de encender la polémica: “Se le permiten más estos tipos de comentarios a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así”.

Ante esto, Diego Brancatelli volvió a cruzarla: “Qué tiene que ver si soy gordito o soy flaquito. Pasa por otro lado”. Pero la discusión ya estaba fuera de control y obligó nuevamente a intervenir a Georgina Barbarossa, quien fue contundente: “No se habla de los cuerpos”.

Pese a intentar justificarse, Eliana Guercio no logró revertir la situación. “No estoy hablando del cuerpo. Estoy hablando de la mirada de afuera”, se defendió. Sin embargo, la conductora cerró el tema sin dar lugar a más debate: “No lo voy a permitir en esta mesa. Es una locura. No se dice eso”.

Como era de esperarse, el episodio tuvo un fuerte impacto en redes sociales, donde los usuarios apuntaron contra Eliana Guercio sin filtros. Mientras tanto, Yipio continúa en competencia en Gran Hermano: Generación Dorada, ahora en el centro de una polémica que excede el juego.