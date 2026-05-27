La gran noche de los Premios Gardel 2026 no solo celebró a la música argentina, también convirtió al histórico Teatro Coliseo en una verdadera pasarela donde las figuras más importantes del espectáculo desplegaron estilos impactantes, apuestas arriesgadas y looks que rápidamente dominaron las redes sociales.

La alfombra roja mostró una clara convivencia entre la sastrería clásica, los guiños urbanos y las propuestas futuristas. Entre los nombres más comentados apareció Lali Espósito, quien apostó por una estética completamente dark con un conjunto negro brillante de textura reptil. El look se completó con un enorme sombrero negro que reforzó la impronta rockera y sofisticada de la artista. Su presencia volvió a confirmar que cada aparición pública termina convirtiéndose en tendencia.

Otra de las imágenes más comentadas fue la de Ángela Torres junto a Gloria Carrá. Madre e hija eligieron estilos completamente distintos pero igual de llamativos. Mientras Ángela optó por un vestido celeste etéreo con gasa y accesorios delicados, Gloria eligió una combinación más relajada de denim y capa marrón. El contraste entre ambas generó cientos de comentarios en redes por la mezcla entre elegancia clásica y modernidad.

La elegancia en los Premios Gardel 2026

La elegancia en los Premios Gardel 2026

Entre los hombres, Luck Ra sorprendió con un traje negro tradicional intervenido con detalles brillantes en los hombros, mientras que Trueno mantuvo su sello urbano con un conjunto azul oscuro a rayas y una escarapela en la solapa. También se destacó Ian Lucas, quien llevó el saco sin camisa y dejó gran parte del torso al descubierto, acompañado por un collar de perlas y zapatos de charol.

El gran ganador de la noche, Milo J, mantuvo intacta su identidad estética y apareció con un outfit relajado de inspiración streetwear. Campera marrón oversized, jeans holgados, gorro negro y accesorios mínimos marcaron un look alineado con el perfil artístico que lo convirtió en una de las figuras más fuertes de la escena actual. La elección contrastó con otros artistas que apostaron por el glamour tradicional de gala.

En materia de propuestas conceptuales, Marilina Bertoldi fue una de las más fotografiadas gracias a un enorme sombrero escultórico con flecos negros que cubría gran parte de su rostro. También impactó Taichu con una estética futurista dominada por piezas metálicas verdes y cuero negro. El grupo K4OS llevó esa misma línea a otro nivel con estructuras geométricas y detalles vinílicos.

La elegancia en los Premios Gardel 2026

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La presencia masculina también tuvo guiños vintage y sofisticados. Emmanuel Horvilleur eligió cuero negro y pañuelo de seda, mientras Abel Pintos fue por un impecable traje marrón clásico con corbata azul oscuro. Benito Cerati apostó por una sastrería deconstruida con camisa larga y corbata desajustada, una de las tendencias que más se vio durante la gala.

Entre las artistas femeninas, también sobresalieron Yami Safdie con un vestido nude de transparencias, Zoe Gotusso con un explosivo encaje rojo y Tuli Acosta con un outfit metalizado de inspiración futurista. Además, Juliana Gattas sumó color con un enorme abrigo verde esmeralda que rompió con la predominancia del negro.

La elegancia en los Premios Gardel 2026

La elegancia en los Premios Gardel 2026

Los grupos también marcaron presencia con estéticas coordinadas. Turf apostó por trajes rayados y corbatas rojas con aire gangster de los años 30, mientras Silvestre y La Naranja mezcló sastrería y cuero en una propuesta elegante y moderna. Los Tabaleros, en tanto, llevó una impronta folk con boinas, abrigos y accesorios llamativos.

La moda terminó siendo una protagonista más de los Premios Gardel 2026. Entre looks teatrales, apuestas urbanas y estilos clásicos reinventados, la alfombra roja dejó claro que la música argentina también marca tendencia desde la estética. Y una vez más, figuras como Lali Espósito, Milo J y Ángela Torres se quedaron con buena parte de las miradas.

La elegancia en los Premios Gardel 2026

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