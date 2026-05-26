La salida de Lola Tomaszeuski de Gran Hermano volvió a sacudir la casa más famosa del país. A menos de una semana de haber reingresado al reality, la participante fue expulsada por brindar información del afuera, una situación que también terminó perjudicando a Manuel Ibero, quien quedó automáticamente nominado por incentivar ese tipo de comentarios dentro del juego.

Apenas abandonó el programa, Lola Tomaszeuski utilizó sus redes sociales para compartir un descargo cargado de bronca, tristeza y decepción. La exjugadora confesó que todavía no logra entender lo que ocurrió y aseguró que atraviesa un fuerte impacto emocional luego de su abrupta salida. “Ya estoy en casa, estoy shockeada, triste, feliz. Es una mezcla de sentimientos terribles”, expresó.

En medio de sus declaraciones, también aprovechó para agradecer el apoyo de quienes votaron para que pudiera regresar al reality. “Primero que nada, agradecerles a todos los que dieron todo para que vuelva a entrar y también pedirles perdón porque estuve cinco días”, comentó la participante, que había conseguido una nueva oportunidad dentro de la competencia.

Sin embargo, rápidamente dejó de lado el tono conciliador y cuestionó la decisión que tomó Gran Hermano. Según sostuvo, otros participantes también habrían dado información sensible sobre el exterior y no recibieron la misma sanción. “No termino de entender por qué me expulsaron porque realmente no hablé del afuera”, afirmó.

En esa misma línea, Lola Tomaszeuski mencionó directamente a Brian Sarmiento, Andrea del Boca y Yipio, dejando entrever que existió una clara desigualdad de criterios dentro del programa. “Básicamente querían que me vaya yo. Definitivamente”, disparó con evidente enojo por lo sucedido.

Pero el momento más explosivo de su descargo llegó cuando apuntó contra Titi, una de las personas con las que había construido una fuerte amistad durante la primera etapa del reality. Sin filtro, la acusó de haber hablado mal de ella dentro de la casa y de desconfiar permanentemente de sus intenciones.

La reacción de Lola tras irse

“Titi, te quiero, pero sos una garca. Se la pasó hablando todo el tiempo de que yo daba información, de que no confiaba en mí. Realmente, nefasto”, lanzó la exjugadora, dejando en claro que el vínculo quedó completamente roto tras su regreso al programa.

Por último, Lola Tomaszeuski destacó que logró recomponer su relación con Luana Fernández, con quien había tenido diferencias antes de su primera eliminación. Además, celebró la buena convivencia que mantuvo junto a ella y Cinzia durante sus últimos días dentro de la casa. “Menos mal que estos cuatro días estuve con Cinzia y Luana porque me cagaba de risa”, cerró.