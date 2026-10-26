La esposa de Eduardo Costantini decidió hablar públicamente de las intimidaciones que asegura recibir desde hace meses y reveló que debió reforzar la protección de su familia. El episodio también involucra a su hija pequeña y a su mascota, en medio de una disputa judicial que mantiene el empresario por el uso de su apellido.

La revelación se produjo en PH, Podemos Hablar, el ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff. Durante una consigna sobre personas que habían atravesado amenazas, Elina Costantini dio un paso al frente y contó el difícil momento que vive. “Por unos litigios legales, que estoy acompañando a mi marido, por la recuperación de nuestra identidad, hace muchos meses que me vienen amenazando de muerte a mí, a mi hija y a mi perro”, expresó.

Según relató, las intimidaciones no se limitaron a su persona, sino que también alcanzaron a su hija Kahlo. Además, contó que los mensajes incluyeron referencias a un supuesto embarazo. “En un momento se decía, como tantos inventos, que estaba embarazada, entonces amenazaban a ese supuesto bebé que estaba en camino”, señaló. En julio, la empresaria había compartido en sus redes sociales una ecografía con la que anunció que esperaba su segundo hijo con Eduardo.

Uno de los puntos centrales de su testimonio fue la decisión de no realizar todavía una denuncia judicial. Elina explicó que optó por hacer público lo que ocurre como una forma de resguardarse, aunque advirtió que podría acudir a la Justicia si las intimidaciones continúan. “Decidí hacerlo público hace unos días porque avanzó la situación. Si bien no tengo miedo porque sé que lo hacen para asustarme, pero no sabés hasta dónde llega, cuál es el límite”, sostuvo durante la entrevista.

La esposa del empresario también reconoció que debió tomar medidas concretas para proteger a sus seres queridos. “Estas amenazas de muerte siguieron escalando, yo tuve que tener seguridad privada. Decidí hacerlo público porque siento que es una manera de protegernos”, explicó. Además, dejó en claro que no pretende señalar públicamente a ninguna persona sin antes avanzar por los canales correspondientes. “Yo no estoy hablando de nadie porque si tuviera que decir quién es, lo voy a denunciar antes”, afirmó.

Al ser consultada por el posible origen del conflicto, Elina Costantini lo vinculó con una disputa relacionada con el apellido de su marido y la nulidad de su matrimonio religioso anterior. En ese contexto, mencionó a Teresa Costantini, la primera esposa de Eduardo. “Hay una persona que usa la identidad de mi esposo hace muchos años y él no quiere que sigan usando su apellido, que hoy también es mi apellido y es nuestra identidad”, manifestó, al explicar la postura que acompaña.

Elina Costantini amenazada de muerte

La controversia entre Eduardo Costantini y Teresa Costantini tomó estado público meses atrás, cuando se conoció que el empresario había iniciado acciones legales vinculadas al uso del apellido y a la nulidad de su matrimonio religioso. Teresa, directora de cine y guionista, defendió su derecho a conservar el nombre con el que construyó su trayectoria profesional. La disputa continúa siendo un asunto judicial y las declaraciones de Elina no identificaron de manera directa a los responsables de las amenazas.

Hacia el final de su intervención, la empresaria insistió en la gravedad de que las intimidaciones involucren a una menor y a otros integrantes de su familia. “Es muy grave que amenacen a mi hija”, remarcó. Por el momento, aseguró que continuará tomando precauciones y dejó abierta la posibilidad de presentar una denuncia si la situación empeora. Su testimonio volvió a poner en primer plano tanto las amenazas que dice recibir como el conflicto familiar y judicial que rodea a la familia Costantini.