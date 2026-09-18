La historia entre Elina Costantini y Frida Kahlo comenzó mucho antes de que la empresaria pensara en llevar adelante una exposición dedicada a la artista mexicana. En una entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido, por El Trece, reveló cómo una admiración que nació durante su infancia terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más importantes de su vida.

Según contó, todo empezó cuando tenía apenas cinco años y recibió una computadora de regalo de su abuelo. Desde entonces comenzó a investigar sobre mujeres que consideraba referentes y se interesó particularmente por la vida de la pintora. “Me gustaba estudiar las biografías de las mujeres empoderadas. Empecé a estudiar a Frida, a googlear”, recordó Costantini. Incluso llegó a utilizar una imagen de Frida Kahlo como fondo de pantalla hasta que cumplió 19 años.

Ese vínculo se hizo todavía más fuerte cuando viajó a México por un trabajo relacionado con el modelaje de alta costura. Una de sus primeras decisiones fue conocer la famosa Casa Azul, el lugar donde nació y murió la artista. “Lo primero que hice fue ir a la Casa Azul. La estudié 17 años”, relató. Durante aquella visita junto a su esposo, Eduardo Costantini, también protagonizó una escena que quedó grabada en su memoria: “Ay, Eduardo, sentémonos un ratito en el jardín, a disfrutar como si fuéramos Frida y Diego”.

La posibilidad de organizar una muestra apareció de manera inesperada durante ese viaje. Una curadora le preguntó por qué no impulsaba una exposición sobre la artista mexicana teniendo en cuenta su vínculo con la alta costura. “Yo pensé que era una broma y le dije: ‘Por supuesto, ¿a qué hora tengo que llamar? ¿Con quién tengo que hablar?’”, contó. Al día siguiente, Perla Labarte, directora del Museo Frida Kahlo, se comunicó con ella y comenzó un proceso que demandó tres años y medio.

El proyecto quedó vinculado a una programación de alta costura que incluyó distintas actividades y una muestra abierta al público. Además, Elina Costantini contó que cuatro mujeres realizaron vestidos inspirados en la estética de Frida Kahlo. “Son cuatro mujeres que hicieron sus vestidos en inspiración a ella. Están muy bien logrados”, destacó sobre las piezas que formaron parte de la propuesta.

Durante la charla, Pergolini también reflexionó sobre la vigencia de la figura de Frida Kahlo, mientras que Ferro destacó la fortaleza de la artista frente a las dificultades físicas que atravesó. “Muy precursora y además una fuerza tremenda, porque tener esa incapacidad, los accidentes que tuvo, pintar desde la cama casi toda la obra”, sostuvo el actor.

Hermoso homanaje a Frida Kahlo

La vida sentimental de la pintora también apareció en la conversación. Costantini recordó su conflictiva relación con Diego Rivera y una frase que le atribuyó: “Diego Rivera es mi peor accidente, mi tercer accidente”. Además, mencionó los embarazos que perdió la artista y el momento en que, después de su separación, decidió cortarse el pelo y vestirse con prendas masculinas como una forma de marcar su independencia.

Sin embargo, el homenaje más personal llegó mientras preparaba la exposición. En pleno proceso de trabajo, Elina Costantini quedó embarazada y decidió que su hija llevaría un nombre relacionado con la artista. “Yo estaba tan guiada por ella, como mi maestra en la vida por el dolor que atravesó y cómo lo transformó, que me quedo embarazada haciendo la muestra”, reveló. Así nació Kahlo, un nombre inspirado en un boceto y en el deseo que, según explicó, alguna vez manifestó la propia pintora. Para Costantini, la historia de Frida Kahlo resume una manera de enfrentar la vida: “Transformó el dolor en creatividad, en proyectos, en amor. Vivía la vida intensamente”.