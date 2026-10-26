Magnolia, el poema con el que Pedro Aznar despidió a Roxana Amed, su "hermana y confidente"

El músico Pedro Aznar despidió a Roxana Amed con un poema dedicado a su amiga, la reconocida cantante y compositora argentina de jazz que murió este domingo 25 de octubre, a los 63 años. El artista publicó el homenaje en Instagram y lo acompañó con un video en el que ambos interpretan Amelia, una canción de la cantautora canadiense-estadounidense Joni Mitchell.

En el mensaje, Aznar recordó el talento y la sensibilidad de Amed, pero también el vínculo personal que los unía. “Vos eras más que una voz”, escribió en uno de los pasajes centrales del texto, en el que destacó su identidad artística y la huella que dejó en la música.

La muerte de Roxana Amed fue conocida este domingo. La cantante atravesaba una enfermedad y, hasta el momento, no se había informado oficialmente la causa de su fallecimiento. Su trayectoria combinó el jazz con el rock argentino, el folclore y la poesía, con una carrera que alcanzó reconocimiento internacional.

"Magolia", el poema de Pedro Aznar para despedir a Roxana Amed

El homenaje de Pedro Aznar se destacó por su tono íntimo y por las referencias a una amistad que trascendió el trabajo musical. En sus palabras, el músico describió a Amed como una artista singular y una persona cercana, a quien definió como “hermana y confidente”.

“Fuiste más que una voz”, escribió en otro fragmento, antes de evocar las posibilidades artísticas que abrió la cantante y su capacidad para llevar a la música aquello que, según expresó, no siempre puede ponerse en palabras.

El texto también aludió a la relación entre la obra pública de un artista y su vida privada, un límite que ambos habían conversado y que Aznar recuperó en su despedida.

Hacia el final, el músico eligió una imagen poética para recordar a su amiga: “Amada magnolia”, escribió, en una despedida atravesada por el afecto y la idea de que el amor permanece más allá de la ausencia.

La historia musical que unió a Pedro Aznar y Roxana Amed

La relación artística entre ambos tuvo un punto de partida decisivo en Limbo, el primer álbum de Roxana Amed, publicado en 2004 y producido por Pedro Aznar. Volvieron a trabajar juntos en Entremundos, editado en 2006.

Esos proyectos contribuyeron a consolidar una identidad musical propia para Amed, que se apartó de las interpretaciones convencionales de los estándares de jazz para dar cada vez más espacio a sus composiciones.

A lo largo de su carrera, la cantante construyó un lenguaje personal que combinó la improvisación y la tradición jazzística con elementos de la música popular argentina. Su recorrido también incluyó colaboraciones con artistas de distintos géneros y proyectos vinculados con la poesía.

El homenaje de Aznar recuperó así una relación que no se limitó a la producción discográfica: ambos compartieron escenarios, búsquedas creativas y una amistad que el músico eligió recordar públicamente tras su muerte.

Roxana Amed, una voz argentina reconocida en el mundo

Nacida en Argentina y radicada en Miami desde 2013, Roxana Amed desarrolló una trayectoria que la llevó a presentarse en escenarios internacionales y a vincularse con músicos de distintas tradiciones.

Recibió dos nominaciones a los Latin Grammy por sus discos Ontology (2021) y Unánime (2022), en la categoría de mejor álbum de jazz latino. En 2025 también obtuvo el Diploma al Mérito de los Premios Konex como solista de jazz.

Además del jazz, tuvo una participación destacada en la composición de canciones populares. Fue coautora de “La última noche”, interpretada por Diego Torres, y escribió “Lucía”, canción asociada al repertorio de Luciano Pereyra. También trabajó con Sandra Mihanovich y Los Tekis, entre otros artistas.

En sus últimos años, Amed profundizó el cruce entre el jazz y el rock nacional con Todos los fuegos, un álbum en el que reinterpretó canciones de Serú Girán, Soda Stereo y Fito Páez desde su propia perspectiva musical.

El disco fue nominado a los Premios Gardel 2026 en la categoría de mejor álbum de jazz. Ese reconocimiento se sumó a una carrera que mantuvo un vínculo constante con la música argentina, aun durante su vida en Estados Unidos.

El legado que deja Roxana Amed

La muerte de Roxana Amed generó una nueva oportunidad para recuperar una obra que cruzó géneros y tradiciones sin perder una identidad propia. Su recorrido incluyó la interpretación, la composición, la colaboración con músicos de distintas generaciones y la formación de nuevas voces.

En Miami, además de continuar con sus proyectos artísticos, trabajó como docente de canto y teoría musical en la Frost School of Music de la Universidad de Miami.

El mensaje de Pedro Aznar puso el foco en esa dimensión personal y artística. Más que una despedida pública, el poema recuperó la cercanía entre dos músicos que compartieron una etapa importante de sus carreras.

Por ahora, no se informó oficialmente la causa de la muerte de Amed. Mientras sus colegas y seguidores la despiden, su obra discográfica y las colaboraciones que dejó permiten reconstruir el recorrido de una artista argentina que llevó el jazz a dialogar con otros lenguajes musicales.