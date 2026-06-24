El 24 de junio volvió a convertirse en una fecha muy especial para los argentinos por la coincidencia de cumpleaños de figuras icónicas como Lionel Messi, Juan Román Riquelme y Duki. Entre los miles de saludos que inundaron las redes, uno de los que más repercusión generó fue el de Emilia Mernes, quien volvió a demostrar públicamente el gran amor que siente por el artista urbano.

A través de sus historias de Instagram, Emilia Mernes compartió distintos momentos íntimos de la celebración de cumpleaños de Duki. En una de las imágenes más comentadas se la pudo ver sosteniendo una torta lista para cantar el feliz cumpleaños, además de mostrar algunos detalles de la sorpresa que preparó especialmente para su pareja.

Sin embargo, el posteo que más emocionó a los seguidores llegó unos minutos después. La cantante decidió rescatar una vieja fotografía junto a Duki, tomada durante las grabaciones del videoclip de “Como si no importara”, la primera colaboración musical que realizaron juntos cuando todavía mantenían su romance lejos de la exposición pública.

Emotivo mensaje de Emilia a Duki

En la imagen se los ve abrazados y compartiendo una escena cargada de complicidad. Junto a esa postal, Emilia Mernes escribió una frase que rápidamente se viralizó entre sus fanáticos: “Y te sigo eligiendo aunque pasen los años... feliz cumple mi amor”. El mensaje despertó miles de reacciones y comentarios celebrando la historia de amor entre ambos artistas.

La relación entre Emilia Mernes y Duki logró consolidarse con el paso del tiempo dentro de una industria donde muchas parejas suelen quedar envueltas en rumores o crisis mediáticas. A pesar de algunos escándalos que atravesaron en distintos momentos, ambos siempre apostaron por mantenerse unidos y priorizar su vínculo.

Cada aparición pública de la pareja genera una enorme repercusión entre sus seguidores. Ya sea arriba del escenario, en entrevistas o mediante publicaciones en redes sociales, los artistas suelen recibir constantes muestras de cariño de los fanáticos que acompañan su historia desde los primeros años de relación.

Emotivo mensaje de Emilia a Duki

Además de compartir una vida en común, Emilia Mernes y Duki también se transformaron en una de las duplas más exitosas de la música argentina actual. Sus colaboraciones musicales acumulan millones de reproducciones y cada lanzamiento conjunto despierta una fuerte expectativa dentro de la escena urbana.

Con este romántico mensaje de cumpleaños, Emilia Mernes volvió a confirmar que su relación con Duki atraviesa uno de sus mejores momentos. Y mientras las redes continúan llenándose de comentarios y reacciones, los fanáticos celebran que una de las parejas más queridas del espectáculo siga apostando al amor.