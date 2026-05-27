Una escena registrada en plena noche volvió a poner a Emilia Mernes y Duki bajo la mirada de las redes. La pareja, que venía de enfrentar versiones de crisis, apareció en un video durante la presentación del nuevo álbum de Six Sex y el intercambio generó nuevas lecturas sobre el presente del vínculo.

La grabación empezó a circular con fuerza en TikTok, Instagram y X, donde los usuarios no tardaron en detenerse en los gestos de ambos. En las imágenes se ve a Emilia Mernes y Duki rodeados de otras personas, en medio de una conversación intensa, aunque el audio no permite distinguir con claridad qué se estaban diciendo.

Hasta ahora, el material no alcanza para confirmar qué ocurrió entre ellos, pero sí bastó para reactivar las especulaciones. La frase que acompañó la viralización fue contundente: “Captaron cómo Emilia Mernes y Duki estaban discutiendo a los gritos durante la presentación del nuevo álbum de Six Sex”, escribieron en redes mientras el video empezaba a multiplicarse.

El contexto hizo que la escena tuviera todavía más impacto. Días antes, la cantante había salido a responder las versiones que hablaban de una posible separación, luego de que circularan rumores vinculados a supuestos mensajes de infidelidad y a un presunto conflicto que también involucraba a Tini Stoessel. Frente a ese panorama, la artista decidió marcar postura.

Consultada en LAM, Emilia Mernes negó que estuviera atravesando una ruptura con Duki y apuntó contra las versiones que se instalaron alrededor de su intimidad. “Se dijeron muchas mentiras y no puedo salir a desmentir cada vez que inventan. Duelen las mentiras”, expresó, dejando en claro el malestar que le generaron las especulaciones.

En esa misma línea, la cantante buscó llevar tranquilidad sobre su relación con el trapero y fue directa al hablar del vínculo. "La verdad que con Duki siempre bien, como siempre. Nos inventaron miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca", aseguró, intentando cortar con los comentarios que venían creciendo en distintos espacios de espectáculos.

Con ese antecedente, el nuevo video quedó instalado en un terreno ambiguo. Para algunos usuarios, las imágenes mostrarían una discusión fuerte; para otros, apenas una charla efusiva en un contexto de música, ruido y mucha gente alrededor. Lo concreto es que Emilia Mernes y Duki volvieron a ser tema de conversación por una escena que abrió más preguntas que respuestas.