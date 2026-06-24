El cumpleaños número 39 de Lionel Messi tuvo un condimento especial en medio de la concentración de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Mientras el capitán argentino se prepara para un nuevo desafío deportivo, recibió un emotivo homenaje de parte de Antonela Roccuzzo, quien volvió a demostrar el fuerte vínculo que los une desde hace décadas.

A través de sus redes sociales, Antonela Roccuzzo publicó un video íntimo y lleno de recuerdos junto a Lionel Messi. En las imágenes se pudieron ver distintas escenas familiares, viajes, celebraciones y momentos cotidianos compartidos con sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en una recopilación que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del futbolista.

La rosarina acompañó el video con un mensaje cargado de amor dedicado al capitán argentino. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió Antonela Roccuzzo, dejando en evidencia el especial momento familiar que atraviesan.

La publicación no tardó en explotar de reacciones en Instagram. Miles de fanáticos de todas partes del mundo aprovecharon para dejarle mensajes de cariño a Lionel Messi, quien atraviesa otro cumpleaños siendo una de las máximas figuras del fútbol internacional y uno de los grandes símbolos de la Selección Argentina.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue la respuesta del propio futbolista. Fiel a su estilo relajado y familiar, Messi comentó la publicación de su esposa con un mensaje lleno de nostalgia y humor: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes Los amo!!! Qué chiquitos éramos…”, escribió el rosarino junto a un emoji divertido, haciendo referencia a las fotos retro que aparecían en el video.

El gesto de Antonela Roccuzzo llegó en un contexto muy especial para el jugador. En plena participación en el Mundial 2026, la Selección Argentina ya logró asegurar su clasificación a la siguiente ronda y mantiene viva la ilusión de defender el histórico título obtenido en Qatar 2022.

Desde hace años, la historia de amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se convirtió en una de las más queridas por el público. Juntos construyeron una familia sólida y suelen compartir momentos personales que generan una enorme repercusión en redes sociales y medios de todo el mundo.

Una vez más, Antonela dejó en claro el apoyo incondicional que acompaña al astro argentino dentro y fuera de la cancha. En una fecha tan especial, el mensaje no solo emocionó a Lionel Messi, sino también a millones de seguidores que celebraron junto a ellos este nuevo cumpleaños del capitán argentino.