Mariano Chihade, productor y esposo de Mariana Fabbiani, permanece internado en la sede Belgrano de Fleni y será sometido a una intervención quirúrgica, según confirmó el centro médico a través de un parte difundido este martes.

El empresario había ingresado para completar una serie de estudios luego de que una resonancia magnética de cerebro detectara una imagen nodular.

La información fue dada a conocer por Mandarina Contenidos, la productora que fundó Chihade, a través de su cuenta oficial de X. Allí compartieron el comunicado firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de Fleni.

"En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro", comienza el parte médico.

Luego, el comunicado precisó que el productor continúa internado y que será intervenido quirúrgicamente: "Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes".

Por último, desde el centro médico llevaron tranquilidad respecto a su estado de salud: "El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia".

Quién es Mariano Chihade

Mariano Chihade es uno de los productores más reconocidos de la televisión argentina. Fundó Mandarina Contenidos en 2005, luego de trabajar en Promofilm y de ocupar distintos cargos vinculados a la dirección artística y de contenidos en Endemol Argentina y América TV.

También formó parte de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión (CAPIT).

Los proyectos de su productora

A lo largo de los años, su productora desarrolló ficciones, programas de entretenimiento, magazines, documentales y realities para distintos canales y plataformas.

Entre sus proyectos más destacados se encuentran la serie El amor después del amor, basada en la vida de Fito Páez, y programas como LAM, DDM y SQP, además del canal de streaming Bondi Live.

En el plano empresarial, a fines de octubre se conoció que Grupo Octubre acordó adquirir el 100% de Mandarina Contenidos y de Bondi Live.

A partir de esa operación, Chihade asumirá como director ejecutivo integral de El Nueve.

Su historia con Mariana Fabbiani

El productor y Mariana Fabbiani llevan casi dos décadas juntos. Se conocieron en 2006, cuando ambos trabajaban en América TV: ella conducía RSM y él se desempeñaba en la gerencia de programación del canal.

Aunque al principio mantuvieron cierta distancia por el vínculo laboral, con el tiempo comenzaron una relación. La propia conductora contó en distintas oportunidades una anécdota sobre los primeros acercamientos de Chihade, quien la había convocado supuestamente para hablar de un proyecto de radio.

La pareja formó una familia y tuvo dos hijos: Matilda, que nació en 2010, y Máximo, en 2014. Además, compartieron distintos proyectos profesionales, ya que Mandarina estuvo detrás de varios ciclos conducidos por Fabbiani.