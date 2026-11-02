Emilia Mernes cumplió 30 años el pasado 29 de octubre y decidió celebrar su nueva vuelta al sol con una fiesta que combinó dos motivos especiales: su cumpleaños y Halloween. El festejo se realizó el sábado por la noche y reunió a un importante grupo de amigos, familiares y reconocidas figuras del espectáculo argentino. Como era de esperarse, los invitados se sumaron a la consigna con disfraces que rápidamente se volvieron protagonistas en las redes sociales.

La propia cantante fue una de las grandes atracciones de la noche. Para la ocasión, eligió una caracterización inspirada en Medusa, la figura de la mitología griega, con un impactante conjunto negro y violeta, texturas que simulaban escamas y un llamativo tocado repleto de serpientes. El maquillaje en tonos lilas, los brillos sobre el rostro y los detalles en el cuerpo completaron una apuesta estética que no pasó inadvertida.

Entre las invitadas estuvo Julieta Poggio, quien compartió distintos videos junto a la cumpleañera. La exparticipante de Gran Hermano eligió convertirse en Sharpay Evans, el recordado personaje de la película High School Musical. Su hermana, Lolo Poggio, también participó de la celebración y apareció en varias de las fotografías que circularon durante las últimas horas.

Otra de las figuras que llamó la atención fue Charlotte Caniggia, que se sumó a la temática con un disfraz de Catwoman. Por su parte, Nicki Nicole apostó por una caracterización de novia cadáver, con vestido blanco, velo y maquillaje fantasmal. La cantante rosarina publicó una postal junto a Emilia y acompañó la imagen con un cariñoso mensaje: “mi amiga”.

La lista de invitados también incluyó a Duki, pareja de Emilia, quien estuvo presente durante toda la celebración y protagonizó algunas de las postales más románticas de la noche. Ambos aparecieron abrazados y a los besos, en medio de la ambientación violeta. También participaron Bizarrap, Grego Roselló, Eva de Dominici, Martita Fort, Marti Benza y Lizardo Ponce, entre otros conocidos del ambiente artístico.

A través de sus publicaciones, los asistentes dejaron ver diferentes propuestas: desde personajes de terror hasta figuras fantásticas, con pelucas, capas, accesorios extravagantes y maquillaje artístico. Yami Safdie y Leandro Saifir también aparecieron entre los invitados que quedaron registrados en las imágenes difundidas durante el fin de semana.

Uno de los detalles más comentados fue la torta de cumpleaños, que se alejó por completo de los diseños tradicionales. El pastel recreaba el torso de Emilia Mernes, con un corset negro, detalles plateados y plumas azules y violetas. Las velas estaban ubicadas en la parte superior y las fotografías del momento rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores.

La celebración también tuvo un condimento familiar: los padres de la cantante se sumaron a la propuesta y posaron disfrazados junto a los invitados. Entre música, baile, fotografías y momentos de complicidad con Duki, Emilia disfrutó de sus 30 años con una fiesta que combinó moda, fantasía y una convocatoria repleta de figuras conocidas.