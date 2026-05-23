La relación entre Emilia Mernes y Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena luego de semanas marcadas por rumores, indirectas y especulaciones en redes sociales. Aunque ninguna de las dos artistas explicó públicamente qué ocurrió entre ellas, los movimientos digitales y algunas frases en sus canciones alimentaron una polémica que no deja de crecer.

Todo comenzó cuando los fanáticos detectaron que Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram. El gesto rápidamente llamó la atención y desató teorías sobre un supuesto conflicto interno entre las cantantes. Poco después, otras figuras cercanas a la ex “Violetta”, como María Becerra y Antonela Roccuzzo, también dejaron de seguir a Emilia, algo que profundizó aún más las sospechas.

Cuando parecía que la situación se había enfriado, la nueva canción de Emilia Mernes, “Girls Girl”, terminó encendiendo nuevamente la polémica. El tema, grabado junto a Zara Larsson, contiene frases que muchos interpretaron como una indirecta dirigida hacia Tini Stoessel. “Critican lo que haga, lo que piensa y lo que diga” y “Si cumplo mi sueño, puedo ser su pesadilla” fueron algunos de los versos que revolucionaron a los fandoms.

En medio de toda esta controversia, la artista entrerriana fue interceptada por un móvil de LAM y decidió responder por primera vez sobre el tema. Sin dar demasiados detalles, fue categórica al hablar de las versiones que circulan alrededor de su vínculo con Tini. “Se dijeron muchas mentiras”, expresó con firmeza frente a las cámaras.

A pesar de la insistencia del cronista para conocer los motivos reales del distanciamiento, Emilia Mernes prefirió mantener el hermetismo. “No puedo salir a desmentir cada vez que inventan tantas cosas”, aseguró la cantante, dejando en claro que no piensa responder públicamente a cada rumor que aparece en redes sociales o programas de espectáculos.

La intérprete de “La Original” también explicó que elige cuidar su tranquilidad emocional y mantenerse enfocada en las personas que la acompañan. Según contó, las falsas versiones le afectan, pero intenta no quedar atrapada en una cadena de declaraciones mediáticas. “No puedo salir a aclarar cada cosa que se inventa”, reiteró, intentando ponerle fin a la polémica.

Emilia Mernes rompió el silencio

Durante la entrevista también surgieron preguntas sobre supuestas infidelidades y conflictos vinculados a otros artistas. Allí apareció el nombre de Duki, pareja de Emilia, quien también quedó involucrado en distintas versiones. Sin embargo, la cantante negó cualquier crisis sentimental y fue contundente: “Con Duki siempre bien, nos inventaron miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca”.

Aunque el verdadero origen del conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel todavía sigue siendo un misterio, las señales entre ambas continúan alimentando todo tipo de teorías. Hace algunas semanas, durante un show en Tucumán, Emilia dejó una frase que muchos relacionaron con esta historia: “Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó”. Desde entonces, el escándalo no dejó de crecer.