El regreso de Emilia Mernes a sus redes trajo un momento inesperado alrededor de su vida personal. Después de varios días atravesados por comentarios, tensión mediática y el desgaste que ella misma reconoció haber sentido, la cantante volvió a interactuar con sus seguidores y terminó respondiendo una pregunta que ya parece repetirse demasiado.

La artista había retomado de a poco su actividad pública. Primero reapareció en X, luego compartió algunos videos en TikTok y más tarde abrió una caja de preguntas en Instagram con una consigna tranquila: que sus fans le recomendaran libros. Sin embargo, la dinámica derivó rápidamente hacia otro terreno.

Entre los mensajes que recibió Emilia Mernes, uno apuntó directo a su relación con Duki y a la posibilidad de formar una familia. "¿Para cuándo el hijo con Mauro?", le preguntó un usuario, usando el nombre real del trapero y llevando la conversación a un tema íntimo que suele generar incomodidad cuando aparece de manera insistente.

Lejos de contestar con una explicación larga, la cantante eligió una salida mucho más directa y con humor. Para responder, usó un meme muy conocido de Juana Viale y dejó que la frase hablara por ella: "Basta, ¿no entendés lo que es basta vos?". La reacción funcionó como una forma liviana, pero clara, de marcar un límite.

El gesto fue celebrado por muchos de sus seguidores, que interpretaron la respuesta como una manera de sacarse de encima una presión constante sin entrar en una discusión. En vez de enojarse abiertamente o evitar la consulta, Emilia Mernes convirtió el momento en una escena viral, con el tono que suele dominar en redes.

Emilia Mernes no quiere saber nada con ser madre.

La repercusión también tuvo que ver con el contexto. La cantante venía de días difíciles tras la polémica con Tini Stoessel y el fuerte nivel de hate que recibió, algo que la había afectado emocionalmente. Por eso, verla nuevamente activa, bailando, compartiendo contenido y respondiendo con picardía fue leído como una señal de alivio por parte de sus fans.

Así, una simple caja de preguntas terminó mostrando dos cosas al mismo tiempo: el interés permanente por su historia con Duki y la decisión de la artista de poner un freno cuando la consulta cruza una zona demasiado personal. Esta vez no hubo anuncio ni misterio familiar, solo una respuesta breve, viral y bastante contundente.