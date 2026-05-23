La salud de Emiliano Pinsón volvió a generar preocupación en las últimas horas luego de que el periodista publicara una impactante imagen en sus redes sociales. Desde hace varios años, el excronista deportivo decidió contar públicamente cómo atraviesa su batalla contra el Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada en 2021 y que modificó por completo su rutina.

A través de Instagram, Emiliano Pinsón suele compartir distintos momentos vinculados a su tratamiento, sus emociones y también los obstáculos que aparecen en el camino. Con el paso del tiempo, el periodista convirtió sus redes en un espacio íntimo donde expone sin filtros las dificultades que enfrenta día a día.

Meses atrás, el comunicador había contado con entusiasmo que viajaría a España para realizar un tratamiento innovador relacionado con su enfermedad. En aquel momento se mostró muy esperanzado por la posibilidad de mejorar su calidad de vida y seguir avanzando en medio de una situación extremadamente compleja.

Durísimo momento para Emiliano Pinsón

Sin embargo, durante las últimas horas, una nueva publicación encendió las alarmas entre sus seguidores. En la foto que compartió en sus historias de Instagram se lo pudo ver con un ojo completamente morado, inflamaciones visibles y marcas en distintas partes de la cara producto de un accidente doméstico.

Lejos de ocultar lo sucedido, Emiliano Pinsón explicó con sinceridad qué fue lo que le ocurrió y cómo se encuentra actualmente. “Me bajó la presión y caí. Me cosieron y a pesar de los temores acá me ves”, escribió junto a la imagen que rápidamente generó cientos de mensajes de apoyo y preocupación.

La crudeza de la fotografía impactó especialmente porque el periodista siempre eligió mostrar el lado más real de su enfermedad. Sus publicaciones suelen generar empatía entre quienes atraviesan situaciones similares y también entre colegas y seguidores que acompañan de cerca cada paso de su recuperación.

Durísimo momento para Emiliano Pinsón

Desde que hizo público su diagnóstico, Emiliano Pinsón se transformó en una voz muy importante para visibilizar el Parkinson. En varias entrevistas habló abiertamente sobre los síntomas, los cambios físicos y emocionales, además de la importancia de pedir ayuda y sostener los tratamientos médicos adecuados.

A pesar del difícil episodio que vivió en su casa, el periodista volvió a mostrarse fuerte y con ganas de seguir adelante. Su mensaje transmitió tranquilidad dentro de un contexto que generó mucha angustia, mientras continúa enfrentando con valentía una enfermedad que cambió su vida para siempre.