Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de la conversación después de hablar sobre las críticas que recibe por su música. En una entrevista con el programa Sería Increíble, de Olga, la artista repasó distintos aspectos de su presente y no esquivó las opiniones negativas sobre su trabajo. Con una respuesta cargada de ironía, dejó en claro que no pretende que todas sus canciones tengan un mensaje profundo.

La charla se produjo en un momento especial para la entrerriana, que acaba de cumplir 30 años y presentó Bodypainting, su nuevo single. El lanzamiento forma parte de una etapa artística que busca explorar otros sonidos y una identidad visual diferente. Sin embargo, como suele suceder con sus estrenos, también aparecieron comentarios de usuarios que cuestionaron el contenido de sus canciones y la superficialidad de algunas propuestas.

Lejos de mostrarse preocupada por esos cuestionamientos, Emilia Mernes explicó cuál es su intención detrás de esta canción y respondió directamente a quienes esperan otro tipo de contenido. “Si querés algo profundo, andá a leer un libro. Esta canción es para divertirse, para pasarla bien, para disfrutar, hay música de todos los colores para escuchar. Yo los invito, el que quiere venir todo bien y el que no, está todo bien igual”, expresó.

Además, la cantante reflexionó sobre la manera en que se juzga a las mujeres dentro de la industria musical. Según planteó, muchas veces las exigencias y los comentarios negativos exceden lo estrictamente artístico. “Siento que a cualquier mujer le pegan por cualquier cosa, y de mí, les molesta todo”, sostuvo al referirse a las reacciones que generó su último lanzamiento.

Durante la entrevista también reconoció que la exposición pública puede resultar desgastante, aunque aseguró que actualmente intenta tomarse las situaciones con mayor tranquilidad. “Ahora estoy más relajada, aunque siento que en cualquier momento me pueden sacar de contexto por cualquier cosa porque funciona”, comentó. También consideró que las redes sociales potenciaron una dinámica en la que las críticas y los comentarios negativos forman parte de la cotidianeidad de los artistas.

Otro de los temas que surgió fue su relación con Duki, con quien lleva cinco años y medio de pareja. Frente a las versiones que circularon sobre supuestos romances, Emilia pidió respeto por su vínculo y fue contundente: “¿Pueden dejar de ignorar que tengo novio hace cinco años y medio? ¿Pueden respetar a mi pareja también?”. Sobre una posible boda, reconoció que le gustaría casarse, aunque aclaró que ambos están concentrados en sus carreras y esperan encontrar el momento indicado.

Por otra parte, Emilia Mernes habló del lugar fundamental que ocupan sus padres, Gabriela y Pedro, en su vida. Recordó especialmente el acompañamiento que recibe de su mamá durante los rodajes y los momentos de mayor exigencia laboral. Incluso contó que, mientras grababa el videoclip de Bodypainting, Gabriela se acercó para hacerle masajes porque estaba contracturada por el esfuerzo físico.

Finalmente, la artista también recordó sus comienzos y una frase que les dijo a sus padres durante uno de sus primeros viajes a Buenos Aires para intentar abrirse camino profesionalmente: “No saben hasta dónde los voy a llevar”. Hoy, con una carrera consolidada, nuevos proyectos y una fuerte presencia internacional, Emilia Mernes sigue apostando a su identidad musical, sin intención de modificar sus canciones para satisfacer a quienes no comparten su propuesta.