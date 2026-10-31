Reapareció Mirtha Legrand: fue al cumpleaños con temática Halloween de su hija Marcela Tinayre

Mirtha Legrand volvió a mostrarse en público después de atravesar un delicado problema de salud. A 18 días de recibir el alta médica, el pasado 6 de octubre, la diva asistió al cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, quien organizó una fiesta con temática de Halloween en su residencia de Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires.

La conductora, que tiene 99 años, llegó en auto, acompañada por su nuevo chofer y con una amplia sonrisa. Su presencia fue uno de los momentos destacados de la celebración, que reunió a familiares, amigos íntimos y figuras del espectáculo y del ámbito empresarial.

Mirtha Legrand compartió la celebración con Juana Viale y Teté Coustarot

Durante el festejo, Mirtha compartió una mesa para seis personas junto a su nieta, Juana Viale, la conductora y modelo Teté Coustarot y su amiga Amalia Idoyaga Molina, entre otros allegados.

La reunión también contó con Ignacio Viale del Carril, exmarido de Marcela Tinayre y padre de sus hijos; el médico Mauricio D’Alessandro junto a Mariana Gallego; el empresario cafetero Martín Cabrales y su pareja, Dora Sánchez; Alejandro Veroutis y Gabriel Oliveri. Más tarde se sumaron Nacho Viale, Connie Solari y Dani Mañas.

La ambientación estuvo inspirada en el estilo mediterráneo, con distintas mesas distribuidas en el jardín de la propiedad y detalles alusivos a la temática elegida para la noche.

La primera aparición pública después de la neumonía bacteriana

La presencia de Mirtha en el cumpleaños tuvo un significado especial por el cuadro de salud que atravesó durante septiembre. La conductora había ingresado al Sanatorio Mater Dei a mediados de ese mes, luego de que le diagnosticaran una neumonía bacteriana.

Permaneció internada durante 18 días bajo seguimiento médico y recibió el alta el 6 de octubre.

Su asistencia al festejo de Marcela Tinayre marcó así su primera salida pública desde aquella internación y permitió verla nuevamente compartiendo un encuentro familiar, con buen ánimo y una sonrisa.

"Feliz cumpleaños, hija querida"

A través de su cuenta de Instagram, la diva le dedicó un sentido saludo a su hija Marcela, fruto de su relación con el productor televisivo Daniel Tinayre.

"Feliz cumpleaños hija querida", escribió la diva para acompañar un carrusel de cuatro imágenes".