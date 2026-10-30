Emilia Mernes eligió una fecha muy especial para presentar su nuevo lanzamiento: el día de su cumpleaños número 30. La cantante estrenó “Bodypainting”, un sencillo que funciona como carta de presentación de una etapa artística diferente, con una identidad visual más audaz y una búsqueda musical que refleja su evolución. El estreno llegó después de varios adelantos que había compartido con sus seguidores en las redes sociales.

La canción representa un nuevo capítulo para la artista entrerriana, que busca dejar atrás el universo musical que construyó alrededor de su exitoso álbum “.mp3”, publicado en 2023. En esta oportunidad, la propuesta combina pop, sensualidad, deseo y autoexpresión, con una interpretación que también evidencia cambios en su registro vocal y una perspectiva más madura sobre su propia identidad.

La producción musical estuvo a cargo de LIOHN y Zecca. El primero trabajó junto al equipo del reconocido productor Max Martin, mientras que Zecca cuenta con antecedentes de colaboraciones con figuras internacionales como Drake y Karol G. La combinación de ambos productores le permitió a Emilia explorar nuevos matices sonoros y construir una canción que busca marcar el rumbo de su próximo proyecto discográfico.

La propia cantante explicó qué quiso transmitir con este lanzamiento y cómo se relaciona con su presente artístico. “Bodypainting es una canción que te invita a bailar y a disfrutar de tu sensualidad. Quería jugar con el coqueteo, el deseo y con una versión de mí que la gente ya conoce, pero que hoy aparece desde otro lugar. Fue una canción que disfruté muchísimo hacer y que siento que abre una etapa nueva para mí”, expresó.

El videoclip también ocupa un lugar central en esta presentación. La producción estuvo codirigida por Martin Seipel y Melanie Anton y transcurre en un lujoso penthouse, donde la intérprete protagoniza distintas secuencias de baile y escenas que juegan con su imagen. Una de las particularidades del material es que Emilia aparece multiplicada en pantalla, como representación de las distintas facetas que forman parte de esta nueva identidad.

Entre las imágenes que más llaman la atención aparece Emilia completamente cubierta de pintura negra, una escena que conecta directamente con el concepto del título. El cuerpo funciona como un lienzo sobre el que se construyen distintas formas de expresión y transformación. Hacia el cierre, el video incorpora un potente dance break que destaca sus habilidades como performer y recupera elementos clásicos de las grandes producciones pop.

El nuevo disco que presenta Emilia Mernes

El lanzamiento también está acompañado por una historia que comenzó a anticiparse el 21 de octubre, cuando Emilia Mernes publicó un adelanto cinematográfico en sus redes. Aquella pieza, atravesada por una misteriosa situación durante una noche de tormenta, introdujo el universo visual de esta nueva etapa. Ahora, con el estreno del videoclip completo, los seguidores pueden descubrir cómo continúa esa propuesta artística.

El estreno llega después de un año de importantes movimientos internacionales para la cantante, que colaboró con Zara Larsson en “Girl’s Girl” y debutó en Coachella junto a Luísa Sonza. Con sus 30 años como punto de partida, Emilia Mernes comienza a mostrar las claves de su próximo capítulo musical, aunque todavía no confirmó el nombre ni la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum.