Un cambio de equipo quedó en el centro de la versión sobre la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. Según Ángel de Brito, el hombre involucrado es Pancho Cia, un guitarrista y productor que trabajó durante años con Stoessel y cuya incorporación a la gira de Emilia habría sido interpretada por ella como una traición.

Pancho Cia ocupó un lugar cercano a Tini Stoessel durante buena parte de su carrera. Además de acompañarla como músico, formó parte de su entorno de confianza, un dato que ayuda a entender por qué su llegada al equipo de otra artista habría tenido para ella un peso que excedía lo laboral. De Brito sostuvo, sin embargo, que hay una historia previa que todavía no se conoce.

El conductor de LAM evitó dar detalles sobre ese trasfondo. “No se trata de un amorío, no es económico, es mucho más profundo. Será Tini quien lo contará, es su historia ”, afirmó. De esa manera, señaló que existiría un episodio privado entre la cantante y el músico, pero dejó en manos de ella la posibilidad de explicarlo públicamente.

La decisión de Emilia Mernes que habría afectado a Tini Stoessel

Emilia Mernes incorporó a Pancho Cia a su equipo para el MP3 Tour. De acuerdo con De Brito, conocía la situación previa entre su amiga y el guitarrista cuando tomó esa decisión. “La pelea fue porque Emilia sabía y cuando se pelean, ella lo contrató y lo llevó a trabajar con ella, siendo amigas. Guitarristas hay un millón, ahí siente Tini la traición”, explicó.

En esa versión, el reproche de Tini Stoessel hacia Emilia Mernes estaría ligado a lo que su amiga sabía antes de contratar al músico. La confianza entre ambas es lo que, según el periodista, habría vuelto especialmente doloroso ese movimiento. El relato identifica una decisión concreta, aunque el episodio personal que le daría sentido permanece sin detalles públicos.

Las señales del distanciamiento habían llamado la atención meses atrás, cuando Stoessel dejó de seguir a Mernes en redes sociales. Desde entonces circularon distintas teorías sobre la ruptura de la amistad. El reciente encuentro de Tini con Lali Espósito volvió a despertar preguntas sobre su relación con Emilia, pero esos gestos públicos no permiten establecer por sí solos qué ocurrió entre ellas.

Ni Tini Stoessel ni Emilia Mernes confirmaron que la contratación de Cia haya causado su alejamiento. Ángel de Brito presentó ese paso del guitarrista al equipo de Emilia como la decisión que habría profundizado el conflicto y señaló que la parte más delicada de la historia le corresponde contarla a Tini. Hasta que ella hable, el motivo completo de la pelea sigue abierto.