El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul empieza a generar expectativa mucho antes de su realización. A medida que se acerca la fecha, se conocen nuevos detalles de una celebración que promete alejarse de las bodas tradicionales y convertirse en un acontecimiento con una producción artística de grandes dimensiones. La encargada de revelar algunos de los secretos fue Yanina Latorre, quien contó cómo será la propuesta que prepara la pareja.

De acuerdo con la información que trascendió, los novios darán el sí el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el lugar elegido, sino el concepto que tendrá el festejo. La cantante habría participado activamente en cada decisión y pensado la celebración como si estuviera preparando uno de sus espectáculos, con una identidad visual muy marcada.

Durante sus declaraciones, Yanina Latorre explicó que la artista desarrolló una idea completamente personalizada. “Ella lo escribió como si fuera un show, tiene una temática muy particular y se basó en tres películas”, contó la conductora al describir el trabajo que hay detrás de la boda de Tini y Rodrigo de Paul.

La elección de esas producciones cinematográficas tampoco sería casual. Según explicó la periodista, las historias seleccionadas tienen una conexión directa con el vínculo sentimental de los protagonistas. “Las tres películas los identifican a ellos por su historia de amor”, aseguró. De esta manera, distintos momentos de la celebración estarán atravesados por referencias que representan la relación de la cantante y el futbolista.

Pero existe un detalle que promete convertirse en uno de los momentos más impactantes de la noche. Una de las películas tendrá un protagonismo especial y una de sus heroínas será la inspiración para una puesta en escena particular. “Con esta heroína va a ser la entrada”, adelantó Yanina Latorre, al revelar que habrá una recreación pensada para sorprender a quienes acompañen a los novios.

La descripción de la conductora dejó en claro que Tini Stoessel quiere que sus invitados vivan una experiencia diferente. “Va a ser como estar en Disney, muy Tini”, expresó. La comparación refleja la intención de construir un universo de fantasía, con una ambientación cinematográfica y una estética que tendrá el sello personal de la cantante, quien también trasladará a su boda el espíritu creativo de sus producciones musicales.

Los detalles de un casamiento único

Por otra parte, todavía existen interrogantes alrededor de la presencia de algunos integrantes de la familia de Tini. En las últimas horas trascendió que sus padres y su hermano Francisco tendrían previsto viajar en fechas cercanas al evento, lo que alimentó las versiones sobre posibles ausencias. También había circulado la posibilidad de que la artista ingresara acompañada por su abuela, aunque ese aspecto todavía no está confirmado.

Así, mientras Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ultiman los preparativos para uno de los acontecimientos más esperados del espectáculo, los detalles de la celebración siguen despertando curiosidad. Con tres películas como inspiración, una entrada especial y una producción diseñada minuciosamente, la pareja apuesta a que su casamiento sea mucho más que una fiesta: una historia de amor convertida en espectáculo.