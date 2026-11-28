El presente de Emiliano Pinsón atraviesa un momento complejo. El periodista deportivo confirmó que regresará a la Argentina luego de permanecer varios meses en Pamplona, España, donde se sometió a un tratamiento experimental para combatir el avance del Parkinson. Sin embargo, la evolución no fue la que esperaba y decidió volver al país para buscar nuevas alternativas médicas y estar cerca de sus afectos.

La noticia fue comunicada por el propio Pinsón a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que describió con crudeza las dificultades que enfrenta diariamente. "Hasta ahora la cosa no va bien, el tratamiento que les dije la vez pasada no va bien. Yo cada vez estoy con más inconvenientes físicos, doy muy pocos pasos, estoy con andador, con una motito", reconoció al hacer un balance de su experiencia en Europa.

El periodista también contó que su movilidad se encuentra cada vez más comprometida y que probablemente necesite utilizar una silla de ruedas en el futuro cercano. "Seguramente empezaré a andar en silla de ruedas en poco tiempo, espero que sea electrónica", expresó. Lejos de ocultar su situación, decidió compartir públicamente el deterioro que experimenta y explicar por qué considera necesario modificar su estrategia.

Otro de los síntomas que más le preocupan tiene que ver con el habla. Según explicó, siente que la enfermedad continúa avanzando y que las dificultades para comunicarse son cada vez mayores. "A mí los tiempos me corren, porque esta patología va avanzando con el paso del tiempo y te atrofia. Yo hablo mal o peor que antes porque se me está endureciendo la lengua", relató con una sinceridad conmovedora.

A pesar del difícil panorama, Emiliano Pinsón mantiene intactas sus ganas de seguir adelante. "No tengo fuerzas físicas, pero mentalmente sí", había manifestado al hablar de cómo enfrenta esta etapa. Su diagnóstico es de atrofia multisistémica (AMS), una enfermedad neurodegenerativa que afecta distintas funciones del organismo y para la cual actualmente no existe una cura.

El regreso también tiene un componente emocional importante. El periodista volverá a encontrarse con sus hijos, hermanos, familiares y amigos, además de instalarse nuevamente en Castelar, localidad donde creció. Durante su estadía en Pamplona recibió acompañamiento y contención, pero reconoció que necesita recuperar la cercanía cotidiana con las personas que forman parte de su vida.

En cuanto a sus próximos pasos, Pinsón planea organizar un equipo de rehabilitación en Argentina, con profesionales de terapia ocupacional, entrenamiento físico y actividades en pileta. También evaluará nuevas alternativas para mejorar su calidad de vida. Su intención es continuar vinculado al tratamiento y no descarta regresar a España en febrero para revisar su evolución y conocer si existen otras posibilidades.

La decisión representa un cambio de escenario después de una apuesta médica que no cumplió con sus expectativas. Sin embargo, Emiliano Pinsón dejó en claro que no piensa bajar los brazos. Su prioridad ahora es encontrar una manera de vivir mejor, rodeado de sus seres queridos y con nuevas herramientas para afrontar una enfermedad que sigue planteándole desafíos.