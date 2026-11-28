La televisión argentina atraviesa horas de tristeza tras confirmarse la muerte de Javier Lozano, histórico periodista de TN y El Trece, quien falleció este sábado 28 de noviembre a los 66 años. El comunicador llevaba tiempo enfrentando un delicado problema de salud que se había agravado considerablemente durante los últimos meses.

Según trascendió, Javier Lozano murió a causa de un cáncer de riñón, enfermedad contra la que venía luchando desde hacía tiempo. Su cuadro se había complicado recientemente y, de acuerdo con información difundida por Noticias Argentinas, el periodista no había respondido favorablemente al tratamiento médico.

La noticia fue comunicada durante la transmisión de TN por sus compañeros Paula García y Santiago do Rego, quienes no pudieron ocultar la emoción al despedirlo. "Tenemos que dar una triste noticia dentro de la familia de Canal 13 y TN y es que murió Javier Lozano", anunció el conductor, visiblemente afectado por la pérdida.

Durante el homenaje, también hubo palabras para destacar su calidad humana y profesional. "Un excelente tipo y un gran profesional", expresó do Rego. Por su parte, Paula García recordó el cariño que había cosechado durante tantos años de trabajo y envió un saludo especial a su entorno familiar, especialmente a Érica, su esposa, y a sus tres hijos.

La trayectoria de Javier Lozano en Artear había comenzado en junio de 1987. Su primera responsabilidad importante fue como periodista acreditado en Tribunales, donde siguió distintas causas judiciales y acontecimientos que marcaron la actualidad argentina. Con el paso del tiempo, su recorrido profesional se amplió y comenzó a ocupar otros espacios dentro de la empresa.

Durante la década del 90 se desempeñó como productor de Telenoche y posteriormente se consolidó como uno de los cronistas habituales de TN y El Trece. También realizó coberturas desde la Casa Rosada y el Congreso de la Nación, dos ámbitos centrales de la política argentina, donde construyó una extensa experiencia periodística.

La triste muerte de Javier Lozano

En 2020, en plena pandemia de coronavirus, Lozano decidió dejar los móviles y la cobertura cotidiana en la calle para incorporarse al equipo digital de TN.com.ar como editor. Se trataba de un objetivo que tenía pendiente desde hacía muchos años y que estaba relacionado con sus primeros pasos en la profesión y su formación en el periodismo gráfico.

Al despedirse de la pantalla, había explicado lo que significaba ese cambio: "Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico". Aunque dejaba los móviles, también había manifestado que conservaba intacta su pasión por la televisión. Su muerte deja una profunda huella entre quienes compartieron casi cuatro décadas de trabajo con él.