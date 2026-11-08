Emma Vich lanzó un duro reclamo por el trato que recibió en la Marcha del Orgullo “Me cansé de…”

Emma Vich anticipó que iría a la Marcha del Orgullo aun después de no conseguir una invitación para subirse a una carroza. El exparticipante de Gran Hermano explicó en un video por qué había buscado ese lugar y convirtió las respuestas que recibió en un reclamo público a la comunidad.

En su descargo, enumeró los contactos que hizo para participar de la movilización en Buenos Aires: “Estuve esperando la invitación para alguna carroza o a participar a la Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Me cansé de insistir, pedí un montón para participar y no tuve respuesta por ningún lado. Hablé con Polenta: no había lugar. Hablé con otra carroza: no había lugar. En otra me querían cobrar 70 o 100 dólares para poder ingresar”.

La convocatoria tuvo lugar el sábado 7 de noviembre en el centro porteño, con banderas, música y consignas por la igualdad de derechos. Entre quienes participaron estuvo Nicki Nicole, que bailó en la carroza de Fiesta Polenta y Mocha Celis. Polenta fue uno de los espacios que Vich mencionó al contar sus intentos de conseguir lugar.

El reclamo de Emma Vich también estuvo ligado a una iniciativa solidaria en la que había colaborado junto a Bautista Mascia para donar una casa y reunir fondos para comprar un terreno destinado a personas trans. “Y duele, por ahí, que la misma comunidad no te tenga en cuenta para eso”, expresó. Sobre el acompañamiento de su excompañero, destacó: “Lo nombro a él porque fue mi gran compañero, mi gran hermano que me ayudó en esta causa solidaria”.

Cuando pasó de las respuestas que había recibido a lo que haría ese día, anunció que participaría sin una carroza: “Ahora yo mismo voy a ir a marchar, como todo ser humano, como toda persona común de la calle. Voy a ir a marchar”. Su intención de acompañar la convocatoria seguía en pie.

El pedido de un lugar en un camión estuvo relacionado con la tranquilidad que buscaba durante el recorrido. Según explicó, quería evitar situaciones incómodas con otras personas: “¿Por qué preciso un camión, yo como Bauti, para ir? Porque hay mucha gente que está con alcohol encima y no te deja marchar en paz”.

Emma Vich denunció que le robaron el celular y pidió ayuda para recuperarlo

Emma Vich finalmente participó de la marcha, pero después volvió a recurrir a las redes por otro motivo. En un video, contó que le habían robado el teléfono y explicó que necesitaba recuperarlo por los archivos personales que tenía guardados.

En su pedido, indicó con quién podían comunicarse para devolverle el equipo y aseguró que no llevaría el hecho a la Justicia: “Por favor, les pido que me devuelvan el celular. Háblenle a Nico, el que lo tenga, no va a pasar nada. No lo voy a denunciar”.

La posibilidad de perder los recuerdos de sus seres queridos fue una de las principales preocupaciones que expresó. “Tengo mucha información, videos de mis abuelos que fallecieron. Necesito mi celular”, manifestó el exparticipante de *Gran Hermano*. Después de haber reclamado un lugar para disfrutar de la movilización con tranquilidad, terminó haciendo un pedido público para recuperar esas imágenes familiares.