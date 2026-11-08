Nicki Nicole participó de la Marcha del Orgullo y bailó en una carroza junto a otros famosos

Nicki Nicole se sumó desde una carroza a la 35.ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que recorrió el centro porteño el sábado 7 de noviembre. La cantante bailó durante la movilización y acompañó una jornada de celebración y reclamos por la igualdad de derechos y contra la discriminación.

La artista participó junto a otras figuras del espectáculo desde la carroza de Polenta y la Asociación Civil Mocha Celis. Allí confluyeron una propuesta de la escena nocturna y una organización que trabaja por la inclusión educativa y laboral de personas travestis, trans y no binarias. El espacio llevó a la marcha esa tarea de inclusión y visibilización.

La zona de avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo fue el lugar de reunión de la convocatoria, que desde allí avanzó hacia el Congreso de la Nación. Entre banderas, carrozas y propuestas artísticas, la música formó parte del recorrido que compartió Nicki Nicole con quienes se sumaron a la marcha.

El lema de esta edición fue “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. Los reclamos incluyeron el acceso a la salud, la educación y el trabajo, además del rechazo a los ataques de odio. Las expresiones de celebración acompañaron una convocatoria que también puso en discusión las dificultades para ejercer esos derechos.

Días antes, Nicki Nicole había usado sus redes para repudiar el ataque contra mujeres trans en los Bosques de Palermo. En las imágenes difundidas se veía a jóvenes persiguiendo y hostigando a las víctimas en la calle. La cantante cuestionó que los propios agresores hubieran filmado y compartido esa violencia entre burlas, y exigió: “¿Hasta cuándo? Repudio total y justicia ya”.

La programación de la marcha también incluyó una feria de emprendimientos, la lectura del documento de la organización y un festival musical. Esas actividades formaron parte de una agenda que ofreció distintos espacios de encuentro y expresión durante la jornada, además de la movilización hacia el Congreso.

Su participación en la carroza se produjo pocos días después de aquel pedido de justicia. El mensaje que había publicado en redes encontró un contexto colectivo en la marcha: la cantante acompañó con su presencia una convocatoria que reunió el festejo con la defensa de derechos.