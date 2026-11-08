Las imágenes de Mauro Icardi hablando con un policía en Nordelta muestran una parte de una jornada que ahora tiene dos cronologías en disputa. En medio de la denuncia por presuntas lesiones hacia una de sus hijas, trascendió un relato de su entorno que sitúa el comienzo del conflicto con Wanda Nara varias horas antes de lo que había circulado.

Gustavo Méndez contó en La Posta del Espectáculo que, según la reconstrucción del entorno del jugador, los primeros momentos de tensión se habrían producido alrededor de las 10.20 del viernes. Esa versión ubica el inicio durante la mañana y describe distintos episodios a lo largo del día, hasta la llegada de la conductora por la tarde.

En el relato atribuido a Wanda Nara, el episodio queda situado durante la tarde del viernes, cuando la conductora se presentó en el barrio privado junto a su pareja, Martín Migueles. También se presentaron una ambulancia y efectivos policiales. Ese arribo a La casa de los sueños aparece en ambas reconstrucciones; la diferencia está en cuándo habría empezado el conflicto.

Qué habría dicho Icardi a los policías

La intervención policial dejó un registro en el que se ve a Mauro Icardi, con short y ojotas, conversando con uno de los efectivos. Durante ese intercambio se le habría escuchado decir: “Cuando están conmigo es mi responsabilidad, punto, y hay una orden del juez”. La frase expresa su postura sobre el cuidado de las niñas, aunque no precisa el contenido de la disposición judicial que menciona.

La denuncia por presuntas lesiones hacia una de las hijas del futbolista fue radicada en la Comisaría 4.ª de Tigre. Ese señalamiento forma parte del mismo episodio en el que intervinieron los policías. La presencia de una ambulancia también integra la secuencia de la tarde, pero el relato difundido no detalla una atención médica ni permite establecer qué ocurrió con la menor.

Para reconstruir lo sucedido entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la diferencia de horarios obliga a distinguir los momentos de esa jornada. Las imágenes registran la presencia policial; el relato que transmitió Méndez incorpora horas anteriores a ese intercambio. El comienzo de las 10.20 amplía la secuencia que sostiene el entorno del delantero, aunque por sí solo no explica lo ocurrido con la niña ni resuelve la acusación.