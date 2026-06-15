La muerte del influencer Gaspi generó una profunda conmoción en el mundo digital y del espectáculo. Uno de los más impactados fue Marcelo Tinelli, quien abrió su programa desde Miami con un emotivo homenaje al joven creador de contenido argentino, fallecido a los 23 años en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro.

Con la voz quebrada y sin ocultar su tristeza, Marcelo Tinelli decidió dedicar los primeros minutos del ciclo a recordar a Gaspi, a quien seguía desde hacía tiempo. “Este programa va dedicado para la familia de Gaspi”, expresó el conductor antes de compartir el enorme aprecio que sentía por el humor del influencer.

El histórico creador de Videomatch destacó el estilo espontáneo del joven y hasta lo imaginó formando parte de sus programas. “A mí me hacía reír mucho. Sinceramente, me hacía reír mucho. No lo conocía, pero decía yo siempre: ese chico, si hoy estuviéramos al aire, tranquilamente podría haber estado en Videomatch”, afirmó, marcando el impacto que el talento de Gaspi tenía sobre él.

Tinelli reveló además que recibió la noticia mientras preparaba el envío en Miami. “Fue para mí, la verdad, algo muy fuerte”, reconoció. Para el conductor, el fallecimiento no solo golpeó a quienes conocían al creador de contenido, sino también a toda la industria digital. “Lo que le pasa al mundo hoy de la comunicación, sobre todo digital, quedó convulsionado con esta noticia”, sostuvo.

El equipo del programa también compartió su dolor. Toto Bordieri, que conocía a Gaspi desde hacía años, reflexionó sobre la fragilidad de la vida. Por su parte, Santi Grizas contó que tardaron horas en confirmar la información ante la cantidad de noticias falsas que circulan en redes sociales.

En tanto, Jerónimo “Yiyo” Garcilazo destacó la influencia del youtuber dentro del streaming. “Era disruptivo, Marce. Con un estilo único y se animaba a hacer cosas que otros no”, expresó. Además, aseguró que la comunidad digital atraviesa uno de sus momentos más difíciles y que el mejor homenaje era continuar con humor, tal como lo habría querido Gaspi.

El emotivo adiós de Marcelo Tinelli a Gaspi

La tragedia también tocó de cerca a la familia Tinelli por la muerte del director Lucas Vignale, amigo cercano de Francisco Tinelli. El conductor lo describió como “un talento espectacular” y lamentó el dolor que atraviesa su hijo. Vignale, de 28 años, había presentado recientemente su película El tren fluvial en festivales internacionales.

El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros chocaron en pleno vuelo. Entre las víctimas también se encontraba el músico estadounidense Oliver Tree. Mientras millones de seguidores recuerdan el clásico saludo “Buenas” que hizo famoso a Gaspi, figuras como Marcelo Tinelli dejaron en claro que su huella en el entretenimiento digital será difícil de olvidar.