La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido por millones como "Gaspi", dejó en shock al universo digital argentino. El creador de contenido falleció en Brasil junto al director audiovisual Lucas Vignale, una noticia que generó una profunda conmoción entre seguidores, colegas y referentes del streaming.

En medio del dolor, comenzó a cobrar un significado especial uno de sus últimos trabajos: "Gaspi visita tu hogar", la producción estrenada recientemente a través de la plataforma Blender y que hoy se transforma en una suerte de legado artístico del youtuber.

Lejos de los formatos tradicionales del streaming, la serie apostaba por una propuesta innovadora que mezclaba entretenimiento, falso documental, ficción y comedia negra en episodios de menos de 20 minutos. Aunque el título sugería visitas reales a las casas de distintas personas, el proyecto sorprendió por su elaboración cinematográfica y el uso de actores interpretando personajes ficticios.

"Gaspi visita tu hogar" fue uno de los últimos proyectos del creador de contenido.

Incluso, en la descripción de los episodios se aclaraba que el contenido era completamente ficcional, una decisión creativa que reflejaba la búsqueda artística que Gaspi y su equipo intentaban desarrollar. Tras conocerse la tragedia, desde Blender anunciaron una programación especial para homenajear tanto a Gaspi como a Lucas Vignale. La plataforma decidió dedicar parte de su transmisión a recordar el trabajo y la huella que ambos dejaron en la industria audiovisual.

Iván Liska, director y cofundador del canal de streaming, definió a Gaspi como "la persona más brillante, apasionada y obsesionada con su trabajo" que conoció en su carrera. Además, destacó la valentía del equipo por animarse a explorar formatos diferentes en un contexto dominado por contenidos más convencionales.

El creador de contenido falleció en Brasil y su muerte generó conmoción en redes sociales.

La muerte del youtuber provocó una ola de mensajes en redes sociales, donde seguidores compartieron recuerdos, fragmentos de videos y palabras de despedida. Muchos coinciden en que "Gaspi visita tu hogar" quedará como el último gran proyecto de un creador que supo construir una identidad propia dentro del streaming argentino.

Mientras continúan las muestras de afecto y se esperan más precisiones sobre las circunstancias del hecho ocurrido en Brasil, el trabajo de Gaspi adquiere una nueva dimensión: la de una obra que, sin buscarlo, terminó convirtiéndose en un homenaje póstumo a su creatividad.