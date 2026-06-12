La preocupación alrededor de Marcelo Tinelli y Juanita Tinelli se instaló con fuerza después de que saliera a la luz una denuncia por presunta violencia de género contra Bautista Cuiña, expareja de la joven. El caso generó impacto inmediato porque el conductor habría tomado conocimiento de lo ocurrido en medio de la cobertura televisiva.

El episodio denunciado habría ocurrido durante la madrugada en un boliche porteño ubicado en Costa 7070. Según informó Carlos Salerno en Desayuno Americano, Juanita Tinelli acudió a la Justicia luego de una situación de extrema tensión con su exnovio, en un hecho que todavía se investiga.

La frase que encendió las alarmas fue la explicación inicial sobre el contenido de la presentación judicial. “Ella manifestó haber sido agredida por su expareja en medio de una discusión", detallaron al aire, al reconstruir el origen de la denuncia que involucra a la hija de Marcelo Tinelli.

Mientras la información empezaba a circular, Paula Varela contó en La mañana de Lape que intentó comunicarse con el conductor para saber si estaba al tanto de lo sucedido. La respuesta que recibió mostró el desconcierto del entorno familiar y dejó una escena fuerte en vivo: "Me está escribiendo Marcelo. Está preocupado. Me dice: 'Me enteré por vos'".

A partir de ese contacto, la periodista explicó que le compartió a Marcelo Tinelli la denuncia vinculada a Juanita Tinelli, ya que él le había manifestado que no sabía qué había pasado. Ese intercambio expuso la rapidez con la que la noticia se movió en los medios antes de que el propio padre pudiera ordenar la información.

El dato que llevó algo de tranquilidad llegó después, cuando el conductor logró hablar con su hija. En medio de la incertidumbre por el estado de la joven, Tinelli le transmitió a Varela que había podido comunicarse con ella y que Juanita le había dicho que estaba bien.

La situación dejó una fuerte preocupación pública por Juanita Tinelli y por el contexto en el que se realizó la denuncia. Aunque todavía restan detalles sobre el avance del caso, la primera reacción de Marcelo Tinelli mostró el impacto familiar de una noticia que lo encontró desprevenido y que rápidamente se convirtió en tema central de la agenda televisiva.