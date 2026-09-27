El vínculo que Nicole Neumann tiene hoy con Bernd Unterüberbacher también incluye a los hijos de la modelo. Para llegar a ese presente, padre e hija tuvieron que reencontrarse cuando ella ya era mayor de edad: durante su infancia, habían vivido separados. En Otro día perdido, Nicole reconstruyó ante Mario Pergolini cómo comenzó esa distancia y qué encontró en su papá después del reencuentro.

Sobre el encuentro de sus padres, contó: “Eran muy chicos cuando me tuvieron, apenas 18 años. Tuvieron un encuentro casual y mi mamá quedó embarazada. Ella era turista y lo conoció cuando fue a esquiar... él era el instructor”. Bernd viajó a la Argentina al enterarse del embarazo. “Se puso la cosa al hombro, vino, se casaron por civil y estuvo casi un año acá”, recordó.

Su estadía en la Argentina duró poco. Neumann explicó por qué Bernd decidió irse: “No hablaba el idioma y se le complicó mucho. No tenía familia, estaba solo y entonces se volvió”. La separación dejó recuerdos desiguales: “Él tiene recuerdos conmigo de bebita, pero yo con él no tengo ninguno”.

El encuentro que Nicole Neumann puede recordar llegó a los 18 años: “A los 18 años él se reencontró conmigo y ahí lo conocí”. La cercanía se construyó después, con los años y las visitas, hasta que pudo describir la relación en otros términos. “Hoy con él no tengo deudas pendientes, de hecho estoy feliz de tenerlo en mi vida”, dijo sobre Bernd Unterüberbacher.

Con el vínculo ya afianzado, la modelo explicó cómo mantienen el contacto: “Nos vemos dos o tres veces por año desde entonces. Viajo yo o viene él, voy con mis hijos... tenemos un gran vínculo”. En los viajes en los que sus hijos la acompañan, esa relación que comenzó con el reencuentro también se extiende a ellos.

También descubrió parecidos que no esperaba: “Físicamente soy muy parecida a él, pero además tenemos muchísimas cosas en común, como el amor por los animales”. Nicole creció lejos de su padre y por eso esa afinidad le resulta llamativa: “Es muy raro porque no sé de dónde salieron esas cosas, de chica no lo mamé”.

Los recuerdos que faltan de la infancia ya no pueden recuperarse, pero Nicole Neumann y Bernd Unterüberbacher sumaron otros desde aquel encuentro a los 18 años. Las visitas con los hijos de la modelo le dieron continuidad a una relación que había comenzado tarde para ella. Hoy puede hablar de esa ausencia y, al mismo tiempo, celebrar el vínculo que construyó con su padre.