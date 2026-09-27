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SORPRENDIÓ

Yanina Zilli habló como nunca de su noche íntima con Luis Miguel: “Tenía una…”

Yanina Zilli recordó en PH Podemos Hablar cómo conoció a Luis Miguel en un hotel y el momento íntimo que vivieron.

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Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 27 de septiembre de 2026 a las 15:46
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El ocho que Yanina Zilli le puso a Luis Miguel en la intimidad fue uno de los datos de su confesión en PH Podemos Hablar. La exvedette recordó una fiesta en un hotel que terminó con ambos a solas. También explicó qué rasgo del cantante le quedó grabado y por qué no buscó repetir aquel encuentro.

El disparador fue una pregunta de Andy Kusnetzoff: “¿Estuviste con Luis Miguel?”. Aunque el cantante no era su favorito, Zilli relató cómo llegó al hotel: “Vos sabés que no era muy de mi estilo pero dijo 'no lo voy a dejar pasar'. En ese momento me encantaba Enrique Iglesias. Me invitaron al hotel, había fiesta y estaba Luis Miguel. Al otro día tenía que grabar y me invitaron un ratito".

Yanina Zilli recordó la reacción de Luis Miguel cuando la vio en la fiesta: “Llego, Luis Miguel me ve y dice ‘No lo puedo creer’. Se agachó al piso y arrodillado me hacía reverencia con las manos de mi cola, que me llegaba a la nuca. Para mí ese tipo de comentarios eran normal. Se referían a mi como ‘la de la cola’ no me decían Yanina Zilli”. La escena ocurrió antes de que ella se dispusiera a dejar el hotel.

La charla a solas con Luis Miguel

Un hombre la alcanzó cuando se retiraba, según contó la invitada: "Cuando me voy por el pasillo un flaco alto se me acerca y me dice que Luis Miguel quería charlar un rato conmigo a solas". La exvedette también explicó qué sucedió después: “Entró y le dijo a las chicas que se tenían que retirar, salían todas las mujeres llorando. Se fueron todos, charlamos (con el cantante) y pasé esa noche hot”. Así situó la noche compartida con el músico.

Al recordar el encuentro, destacó un detalle físico: “Creo que fue más por la anécdota pero no me arrepiento la verdad, tenía una piel hermosa”. Cuando Sabrina Rojas le pidió calificar al cantante en la intimidad, respondió: "Se notaba que se crió en hoteles y le faltaba esa calle, ese roce social. Pero vamos a ponerle un 8".

El cierre de la historia fue breve. Ante la consulta sobre por qué no buscó volver a ver a Luis Miguel, Yanina Zilli respondió: "Estaba centrada en lo mío". Después de describir su piel y evaluarlo frente a las cámaras, situó el encuentro en un momento de su vida en el que tenía otras prioridades. Aquella noche quedó como una anécdota, sin convertirse en una relación.

 

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