Una mención de Lali Espósito alcanzó para que Pedro Rosemblat se sonrojara durante una charla con La Joaqui. El conductor intentó desviar la conversación, pero la cantante advirtió su reacción y se lo hizo notar. A punto de casarse, Rosemblat admitió que hablar de su pareja todavía le provoca ese rubor.

La Joaqui llevó el intercambio hacia la artista con una alusión a su nombre de pila: “Qué irónico, todos los caminos llevan a Mariana”. Rosemblat intentó esquivarla: “Sí, increíblemente. Cambiemos de tema, por favor”. No lo consiguió. “Te sonrojaste”, le señaló su invitada, que había advertido el cambio en su expresión.

Ante el gesto del conductor, La Joaqui dio su interpretación: “El amor es eso, que alguien se ponga rojo cuando preguntan por vos”. Pedro Rosemblat aceptó la observación y respondió: “Me voy a casar y todavía me pongo rojo”. La confesión surgió en medio de una charla sobre otros temas y, cuando ella quiso continuar, él volvió a pedir un cambio de conversación.

Qué se sabe del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat ya había generado versiones en LAM. Semanas antes, Pepe Ochoa puso una fecha sobre la mesa y la presentó como confirmada: “Lali Espósito se casa el 30 de octubre con Pedro Rosemblat. Es ya”. Sin embargo, la pareja no anunció públicamente que ese fuera el día elegido.

Pepe Ochoa también detalló el tamaño de la supuesta fiesta: “La ceremonia va a ser íntima; me hablaron de entre 150 y 200 personas. Va a ser chiquita para lo que es Lali”. Sobre los preparativos, sostuvo: “Será a todo trapo. Contrataron a uno de los mejores caterings de Argentina. La semana pasada estuvieron ahí, tuvieron una reunión y ya cerraron todo”. No precisó el lugar de la celebración.

El panelista añadió un dato sobre el menú: “No va a haber nada elaborado a nivel de platos, sino que quieren que sean cosas simples y bien argentas”. Lali Espósito respondió en X para desmentir la información difundida, sin precisar si rechazaba la fecha, los preparativos o toda la versión. Por eso, el 30 de octubre sigue sin confirmación por parte de la pareja.

En medio de esas versiones, la cantante compartió fotos de su despedida de soltera con amigas en Río de Janeiro. Las imágenes sumaron interés por los planes de la pareja. En su charla con La Joaqui, Pedro Rosemblat dejó una confesión personal que no dependía de los detalles de la fiesta: todavía se sonroja cuando le preguntan por Lali.