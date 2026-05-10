La placa oculta volvió a mover el clima dentro de Gran Hermano y dejó a los participantes en una situación incómoda: nadie sabe con certeza si está en riesgo, pero todos sienten que algo puede cambiar en cualquier momento. Mientras la casa intenta leer gestos y silencios, afuera ya circulan números que empiezan a marcar un posible destino.

La gala tuvo un condimento especial porque Santiago del Moro fue apareciendo con sobres y descartando nombres sin revelarles a los jugadores quiénes habían quedado realmente nominados. De ese modo, la incertidumbre se instaló puertas adentro, aunque el público sí conoce la lista completa de quienes compiten por seguir en juego.

En esta oportunidad, los participantes que quedaron expuestos al voto negativo son Danelik, Emanuel, Cinzia, Zunino y Daniela. La particularidad es que ellos no tienen esa información, por lo que cada movimiento dentro de la casa de Gran Hermano puede quedar atravesado por especulaciones, intuiciones y temores que todavía no tienen confirmación oficial.

Afuera, en cambio, las encuestas paralelas empezaron a mostrar una tendencia bastante marcada. Si bien no se trata de los resultados oficiales, estos relevamientos suelen funcionar como un termómetro del humor del público y, por ahora, el panorama más complicado lo enfrenta Danelik, quien aparece muy por encima del resto.

Según las mediciones que circulan en redes, Danelik lidera la intención de voto negativo con el 64,6%. Bastante más atrás figura Daniela, con el 14,9%, mientras que Zunino queda tercero con el 7,5%. Emanuel y Cinzia aparecen más relegados en la pelea, aunque todavía resta saber si esa diferencia se mantiene hasta la gala.

El dato no pasa desapercibido porque Danelik ya venía acumulando críticas en los últimos días. Su vínculo con Brian Sarmiento la dejó expuesta frente a una parte importante de los seguidores del reality, y esa reacción parece haber tenido impacto directo en las encuestas que hoy la muestran como la principal candidata a abandonar la casa.

De todos modos, en Gran Hermano nada está cerrado hasta que Santiago del Moro abre el sobre definitivo. Las tendencias pueden modificarse con el correr de las horas, sobre todo en una semana de placa oculta, donde el desconocimiento de los jugadores puede alterar estrategias, alianzas y reacciones justo antes de una eliminación que promete dejar consecuencias fuertes.